https://ria.ru/20250124/minoborony-1995380153.html

Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки

Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки - РИА Новости, 24.01.2025

Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки

Вооруженные силы России подняли триколор в центре Великой Новоселки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:59:00+03:00

2025-01-24T17:59:00+03:00

2025-01-24T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России подняли триколор в центре Великой Новоселки, сообщило Минобороны."Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта", — заявили в ведомстве."Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населенный пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению", — говорится в сводке.В Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ, подчеркнули в ведомстве.Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника.

https://ria.ru/20250124/dnr-1995300499.html

https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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Работа штурмовых подразделений в Великой Новоселовке. Кадры Минобороны Российским штурмовым подразделениям удалось рассечь Великую Новоселку на две части, блокировать формирования ВСУ и приступить к их уничтожению, сообщили в Минобороны 2025-01-24T17:59 true PT0M57S

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вооруженные силы украины