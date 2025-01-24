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Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 24.01.2025 (обновлено: 18:23 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/minoborony-1995380153.html
Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки
Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки - РИА Новости, 24.01.2025
Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки
Вооруженные силы России подняли триколор в центре Великой Новоселки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:59:00+03:00
2025-01-24T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России подняли триколор в центре Великой Новоселки, сообщило Минобороны."Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта", — заявили в ведомстве."Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населенный пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению", — говорится в сводке.В Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ, подчеркнули в ведомстве.Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника.
https://ria.ru/20250124/dnr-1995300499.html
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Работа штурмовых подразделений в Великой Новоселовке. Кадры Минобороны
Российским штурмовым подразделениям удалось рассечь Великую Новоселку на две части, блокировать формирования ВСУ и приступить к их уничтожению, сообщили в Минобороны
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки

Минобороны: российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России подняли триколор в центре Великой Новоселки, сообщило Минобороны.
"Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта", — заявили в ведомстве.
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ВС России освободили Тимофеевку в ДНР
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Великая Новоселка — большое село на Времевском выступе на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. В поселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии. Его освобождение позволит российским войскам практически выйти на административные границы ДНР на юго-западе региона.

"Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населенный пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению", — говорится в сводке.
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В Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ, подчеркнули в ведомстве.
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