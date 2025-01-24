https://ria.ru/20250124/minoborony-1995380153.html
Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки
Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки - РИА Новости, 24.01.2025
Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки
Вооруженные силы России подняли триколор в центре Великой Новоселки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:59:00+03:00
2025-01-24T17:59:00+03:00
2025-01-24T18:23:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России подняли триколор в центре Великой Новоселки, сообщило Минобороны."Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта", — заявили в ведомстве."Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населенный пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению", — говорится в сводке.В Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ, подчеркнули в ведомстве.Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника.
https://ria.ru/20250124/dnr-1995300499.html
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Работа штурмовых подразделений в Великой Новоселовке. Кадры Минобороны
Российским штурмовым подразделениям удалось рассечь Великую Новоселку на две части, блокировать формирования ВСУ и приступить к их уничтожению, сообщили в Минобороны
2025-01-24T17:59
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РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки
Минобороны: российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России подняли триколор в центре Великой Новоселки, сообщило Минобороны.
"Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта", — заявили в ведомстве.
Великая Новоселка — большое село на Времевском выступе на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. В поселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии. Его освобождение позволит российским войскам практически выйти на административные границы ДНР на юго-западе региона.
"Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населенный пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению", — говорится в сводке.
В Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ, подчеркнули в ведомстве.
Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника.