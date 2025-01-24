https://ria.ru/20250124/minoborony-1995341455.html
Минобороны показало кадры уничтоженного танка Abrams в Курской области
Минобороны показало кадры уничтоженного танка Abrams в Курской области - РИА Новости, 24.01.2025
Минобороны показало кадры уничтоженного танка Abrams в Курской области
Минобороны опубликовало кадры с уничтоженным американским танком Abrams в районе деревни Викторовка Курской области. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:06:00+03:00
2025-01-24T15:06:00+03:00
2025-01-24T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры с уничтоженным американским танком Abrams в районе деревни Викторовка Курской области. На видео показан выведенный из строя Abrams. В ведомстве уточнили, что его уничтожили прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе деревни Викторовка Курской области.За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 54 тысяч человек, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 БТР, 1613 боевых бронированных машин, 1602 автомобиля, 388 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки РСЗО.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. За январь российская армия освободила 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров).
https://ria.ru/20250124/voennye-1995253647.html
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Уничтоженный прямым попаданием "Ланцета" американский танк Abrams в Курской области
На кадрах – американский танк «Абрамс», выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе деревни Викторовка Курской области.
2025-01-24T15:06
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтоженного танка Abrams в Курской области
МО показало кадры уничтоженного американского танка Abrams в Курской области