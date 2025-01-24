https://ria.ru/20250124/minoborony-1995341455.html

Минобороны показало кадры уничтоженного танка Abrams в Курской области

Минобороны показало кадры уничтоженного танка Abrams в Курской области - РИА Новости, 24.01.2025

Минобороны показало кадры уничтоженного танка Abrams в Курской области

Минобороны опубликовало кадры с уничтоженным американским танком Abrams в районе деревни Викторовка Курской области. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:06:00+03:00

2025-01-24T15:06:00+03:00

2025-01-24T16:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры с уничтоженным американским танком Abrams в районе деревни Викторовка Курской области. На видео показан выведенный из строя Abrams. В ведомстве уточнили, что его уничтожили прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе деревни Викторовка Курской области.За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 54 тысяч человек, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 БТР, 1613 боевых бронированных машин, 1602 автомобиля, 388 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки РСЗО.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. За январь российская армия освободила 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров).

https://ria.ru/20250124/voennye-1995253647.html

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Уничтоженный прямым попаданием "Ланцета" американский танк Abrams в Курской области На кадрах – американский танк «Абрамс», выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе деревни Викторовка Курской области. 2025-01-24T15:06 true PT0M20S

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины