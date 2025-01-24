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Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/minoborony-1995243506.html
Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье
Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 24.01.2025
Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье
Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ, а вертолета Ми-35М - уничтожил живую силу и опорный пункт противника в курском приграничье, сообщили... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:10:00+03:00
2025-01-24T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
ми-35м
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ, а вертолета Ми-35М - уничтожил живую силу и опорный пункт противника в курском приграничье, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" (в курском приграничье - ред.) летчики армейской авиации (на вертолете Ми-35М - ред.) выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - добавили в Минобороны. После нанесения удара экипажи обоих вертолетов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовые авиационные наводчики подтвердили уничтожение целей противника, заключили в министерстве.
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsii-1995243287.html
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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Ми-35М
Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье

Минобороны: экипажи вертолетов уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-35
Ударный вертолет Ми-35 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ударный вертолет Ми-35. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ, а вертолета Ми-35М - уничтожил живую силу и опорный пункт противника в курском приграничье, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" (в курском приграничье - ред.) летчики армейской авиации (на вертолете Ми-35М - ред.) выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.
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"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - добавили в Минобороны.
После нанесения удара экипажи обоих вертолетов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовые авиационные наводчики подтвердили уничтожение целей противника, заключили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НММи-35М
 
 
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