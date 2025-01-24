https://ria.ru/20250124/minoborony-1995243506.html

Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье

Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 24.01.2025

Вертолеты ВС России уничтожили живую силу ВСУ в курском приграничье

Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ, а вертолета Ми-35М - уничтожил живую силу и опорный пункт противника в курском приграничье, сообщили... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T05:10:00+03:00

2025-01-24T05:10:00+03:00

2025-01-24T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

ми-35м

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ, а вертолета Ми-35М - уничтожил живую силу и опорный пункт противника в курском приграничье, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" (в курском приграничье - ред.) летчики армейской авиации (на вертолете Ми-35М - ред.) выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - добавили в Минобороны. После нанесения удара экипажи обоих вертолетов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовые авиационные наводчики подтвердили уничтожение целей противника, заключили в министерстве.

https://ria.ru/20250124/spetsoperatsii-1995243287.html

https://ria.ru/20250124/vzryvy-1995243001.html

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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-35м