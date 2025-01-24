В США задержали 538 нелегальных мигрантов
В США задержали 538 нелегальных мигрантов, включая подозреваемого в терроризме
© Getty Images / Anadolu/Christian TorresГруппа из 80 мексиканцев депортируется из США по международному мосту Пасо-дель-Норте. 23 января 2024
© Getty Images / Anadolu/Christian Torres
Группа из 80 мексиканцев депортируется из США по международному мосту Пасо-дель-Норте. 23 января 2024
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на своей странице в X.
"Администрация (президента США) Трампа задержала преступников среди нелегальных мигрантов, включая подозреваемого в терроризме... Также военной авиацией... депортированы сотни преступников среди нелегальных мигрантов. Крупнейшая операция по массовой депортации в истории идет полным ходом", - сообщила Левитт.
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Также, согласно сообщению, среди задержанных - четверо членов крупной венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа" и несколько нелегалов, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
При этом в сообщении не указывается, куда именно были депортированы мигранты.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.