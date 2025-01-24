https://ria.ru/20250124/migranty-1995258036.html

В США задержали 538 нелегальных мигрантов

В США задержали 538 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 24.01.2025

В США задержали 538 нелегальных мигрантов

США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:18:00+03:00

2025-01-24T09:18:00+03:00

2025-01-24T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на своей странице в X."Администрация (президента США) Трампа задержала преступников среди нелегальных мигрантов, включая подозреваемого в терроризме... Также военной авиацией... депортированы сотни преступников среди нелегальных мигрантов. Крупнейшая операция по массовой депортации в истории идет полным ходом", - сообщила Левитт.Также, согласно сообщению, среди задержанных - четверо членов крупной венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа" и несколько нелегалов, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних.При этом в сообщении не указывается, куда именно были депортированы мигранты.В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша