https://ria.ru/20250124/mid-1995368368.html

МИД оценил потенциал "Астанинского формата"

МИД оценил потенциал "Астанинского формата" - РИА Новости, 24.01.2025

МИД оценил потенциал "Астанинского формата"

Потенциал "Астанинского формата" далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем, при этом все должны быть привержены целостности Сирии, заявили РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:04:00+03:00

2025-01-24T17:04:00+03:00

2025-01-24T17:04:00+03:00

в мире

сирия

россия

иран

сергей лавров

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Потенциал "Астанинского формата" далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем, при этом все должны быть привержены целостности Сирии, заявили в МИД РФ. "Говоря об "Астанинском формате", хотел бы отметить, что позиции "тройки" стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции заключаются в том, что его потенциал далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем. Полезный вклад в его работу, как известно, в качестве наблюдателей вносили и арабские государства-соседи Сирии: Ливан, Ирак и Иордания. Со своей стороны настроены на активизацию практического взаимодействия с нашими партнерами в регионе в интересах содействия комплексному и устойчивому урегулированию ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20241226/siriya-1991420907.html

сирия

россия

иран

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в мире, сирия, россия, иран, сергей лавров