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МИД оценил потенциал "Астанинского формата" - РИА Новости, 24.01.2025
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17:04 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/mid-1995368368.html
МИД оценил потенциал "Астанинского формата"
МИД оценил потенциал "Астанинского формата" - РИА Новости, 24.01.2025
МИД оценил потенциал "Астанинского формата"
Потенциал "Астанинского формата" далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем, при этом все должны быть привержены целостности Сирии, заявили РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:04:00+03:00
2025-01-24T17:04:00+03:00
в мире
сирия
россия
иран
сергей лавров
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Потенциал "Астанинского формата" далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем, при этом все должны быть привержены целостности Сирии, заявили в МИД РФ. "Говоря об "Астанинском формате", хотел бы отметить, что позиции "тройки" стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции заключаются в том, что его потенциал далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем. Полезный вклад в его работу, как известно, в качестве наблюдателей вносили и арабские государства-соседи Сирии: Ливан, Ирак и Иордания. Со своей стороны настроены на активизацию практического взаимодействия с нашими партнерами в регионе в интересах содействия комплексному и устойчивому урегулированию ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20241226/siriya-1991420907.html
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в мире, сирия, россия, иран, сергей лавров
В мире, Сирия, Россия, Иран, Сергей Лавров
МИД оценил потенциал "Астанинского формата"

Лавров: потенциал "Астанинского формата" далеко не исчерпан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Потенциал "Астанинского формата" далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем, при этом все должны быть привержены целостности Сирии, заявили в МИД РФ.
"Говоря об "Астанинском формате", хотел бы отметить, что позиции "тройки" стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции заключаются в том, что его потенциал далеко не исчерпан, и он сможет сыграть полезную роль в будущем. Полезный вклад в его работу, как известно, в качестве наблюдателей вносили и арабские государства-соседи Сирии: Ливан, Ирак и Иордания. Со своей стороны настроены на активизацию практического взаимодействия с нашими партнерами в регионе в интересах содействия комплексному и устойчивому урегулированию ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной с МИД Италии Энцо Моаверо Миланези пресс-конференции по итогам встречи. 8 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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