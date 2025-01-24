В МИД назвали причины обострения ситуации на Балканах
Грушко: ситуация на Балканах обостряется в результате политики США, НАТО и ЕС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ситуация на Балканском полуострове обостряется в результате политики США, НАТО и стран ЕС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ситуация на Балканах обостряется, и обостряется она в результате целенаправленной политики стран НАТО, и Евросоюза, и США, конечно, которая заключается в том, чтобы оказывать непрестанное давление на Сербию, чтобы сбить ее с нынешней позиции. Для этого используются любые способы, в том числе для подрыва внутренней стабильности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Грушко, для России очевидны попытки дестабилизации в ситуации в Косово за счет "подпитки извне". Он добавил, что ЕС оказывает постоянное давление на Сербию, чтобы добиться присоединения страны к антироссийским санкциям и признания независимости Косово, руководство которого "чувствует себя безнаказанно" при полном попустительстве Запада.
"Вот так они относятся к независимым странам, хотя бесконечно говорят, что уважают свободу выбора. Такую же ситуацию мы наблюдаем в Боснии и Герцеговине, где оказывается неприкрытое давление на Республику Сербскую, пытаются лишить боснийских сербов их исконных прав", - добавил он.