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В МИД назвали причины обострения ситуации на Балканах - РИА Новости, 24.01.2025
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11:54 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/mid-1995286564.html
В МИД назвали причины обострения ситуации на Балканах
В МИД назвали причины обострения ситуации на Балканах - РИА Новости, 24.01.2025
В МИД назвали причины обострения ситуации на Балканах
Ситуация на Балканском полуострове обостряется в результате политики США, НАТО и стран ЕС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:54:00+03:00
2025-01-24T11:54:00+03:00
в мире
сша
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сербия
александр грушко
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ситуация на Балканском полуострове обостряется в результате политики США, НАТО и стран ЕС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Ситуация на Балканах обостряется, и обостряется она в результате целенаправленной политики стран НАТО, и Евросоюза, и США, конечно, которая заключается в том, чтобы оказывать непрестанное давление на Сербию, чтобы сбить ее с нынешней позиции. Для этого используются любые способы, в том числе для подрыва внутренней стабильности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил Грушко, для России очевидны попытки дестабилизации в ситуации в Косово за счет "подпитки извне". Он добавил, что ЕС оказывает постоянное давление на Сербию, чтобы добиться присоединения страны к антироссийским санкциям и признания независимости Косово, руководство которого "чувствует себя безнаказанно" при полном попустительстве Запада. "Вот так они относятся к независимым странам, хотя бесконечно говорят, что уважают свободу выбора. Такую же ситуацию мы наблюдаем в Боснии и Герцеговине, где оказывается неприкрытое давление на Республику Сербскую, пытаются лишить боснийских сербов их исконных прав", - добавил он.
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в мире, сша, россия, сербия, александр грушко, нато, евросоюз
В мире, США, Россия, Сербия, Александр Грушко, НАТО, Евросоюз
В МИД назвали причины обострения ситуации на Балканах

Грушко: ситуация на Балканах обостряется в результате политики США, НАТО и ЕС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ситуация на Балканском полуострове обостряется в результате политики США, НАТО и стран ЕС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ситуация на Балканах обостряется, и обостряется она в результате целенаправленной политики стран НАТО, и Евросоюза, и США, конечно, которая заключается в том, чтобы оказывать непрестанное давление на Сербию, чтобы сбить ее с нынешней позиции. Для этого используются любые способы, в том числе для подрыва внутренней стабильности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Грушко, для России очевидны попытки дестабилизации в ситуации в Косово за счет "подпитки извне". Он добавил, что ЕС оказывает постоянное давление на Сербию, чтобы добиться присоединения страны к антироссийским санкциям и признания независимости Косово, руководство которого "чувствует себя безнаказанно" при полном попустительстве Запада.
"Вот так они относятся к независимым странам, хотя бесконечно говорят, что уважают свободу выбора. Такую же ситуацию мы наблюдаем в Боснии и Герцеговине, где оказывается неприкрытое давление на Республику Сербскую, пытаются лишить боснийских сербов их исконных прав", - добавил он.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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