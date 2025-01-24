https://ria.ru/20250124/mid-1995286564.html

В МИД назвали причины обострения ситуации на Балканах

В МИД назвали причины обострения ситуации на Балканах - РИА Новости, 24.01.2025

В МИД назвали причины обострения ситуации на Балканах

Ситуация на Балканском полуострове обостряется в результате политики США, НАТО и стран ЕС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:54:00+03:00

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2025-01-24T11:54:00+03:00

в мире

сша

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александр грушко

нато

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ситуация на Балканском полуострове обостряется в результате политики США, НАТО и стран ЕС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Ситуация на Балканах обостряется, и обостряется она в результате целенаправленной политики стран НАТО, и Евросоюза, и США, конечно, которая заключается в том, чтобы оказывать непрестанное давление на Сербию, чтобы сбить ее с нынешней позиции. Для этого используются любые способы, в том числе для подрыва внутренней стабильности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил Грушко, для России очевидны попытки дестабилизации в ситуации в Косово за счет "подпитки извне". Он добавил, что ЕС оказывает постоянное давление на Сербию, чтобы добиться присоединения страны к антироссийским санкциям и признания независимости Косово, руководство которого "чувствует себя безнаказанно" при полном попустительстве Запада. "Вот так они относятся к независимым странам, хотя бесконечно говорят, что уважают свободу выбора. Такую же ситуацию мы наблюдаем в Боснии и Герцеговине, где оказывается неприкрытое давление на Республику Сербскую, пытаются лишить боснийских сербов их исконных прав", - добавил он.

https://ria.ru/20250109/dodik-1992866875.html

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в мире, сша, россия, сербия, александр грушко, нато, евросоюз