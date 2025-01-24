https://ria.ru/20250124/mid-1995285318.html

Россия может обеспечить безопасность при любом сценарии, заявили в МИД

Россия может обеспечить безопасность при любом сценарии, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2025

Россия может обеспечить безопасность при любом сценарии, заявили в МИД

У России достаточно технических и иных средств для обеспечения безопасности при любом сценарии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:45:00+03:00

2025-01-24T11:45:00+03:00

2025-01-24T11:45:00+03:00

безопасность

россия

александр грушко

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. У России достаточно технических и иных средств для обеспечения безопасности при любом сценарии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "У нас есть достаточно технических средств и иных средств для того, чтобы обеспечить нашу безопасность при любом развитии ситуации и при любом сценарии. И мы видим: это и испытания "Орешника", и опора на наши ядерные силы, и появление новых технологий в арсенале наших вооруженных сил, которое позволяет быть нам уверенными в том, что наша обороноспособность и наша безопасность будут обеспечены на 100%", - сказал замминистра в интервью каналу "Россия 24". При этом он напомнил, что, как заявлял президент РФ Владимир Путин, страна не будет втягиваться в гонку вооружений.

https://ria.ru/20250120/nato-1994692967.html

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2025

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безопасность, россия, александр грушко, владимир путин, в мире