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Россия может обеспечить безопасность при любом сценарии, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2025
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11:45 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/mid-1995285318.html
Россия может обеспечить безопасность при любом сценарии, заявили в МИД
Россия может обеспечить безопасность при любом сценарии, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2025
Россия может обеспечить безопасность при любом сценарии, заявили в МИД
У России достаточно технических и иных средств для обеспечения безопасности при любом сценарии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:45:00+03:00
2025-01-24T11:45:00+03:00
безопасность
россия
александр грушко
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. У России достаточно технических и иных средств для обеспечения безопасности при любом сценарии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "У нас есть достаточно технических средств и иных средств для того, чтобы обеспечить нашу безопасность при любом развитии ситуации и при любом сценарии. И мы видим: это и испытания "Орешника", и опора на наши ядерные силы, и появление новых технологий в арсенале наших вооруженных сил, которое позволяет быть нам уверенными в том, что наша обороноспособность и наша безопасность будут обеспечены на 100%", - сказал замминистра в интервью каналу "Россия 24". При этом он напомнил, что, как заявлял президент РФ Владимир Путин, страна не будет втягиваться в гонку вооружений.
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безопасность, россия, александр грушко, владимир путин, в мире
Безопасность, Россия, Александр Грушко, Владимир Путин, В мире
Россия может обеспечить безопасность при любом сценарии, заявили в МИД

Грушко: у России есть средства для обеспечения безопасности при любом сценарии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. У России достаточно технических и иных средств для обеспечения безопасности при любом сценарии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас есть достаточно технических средств и иных средств для того, чтобы обеспечить нашу безопасность при любом развитии ситуации и при любом сценарии. И мы видим: это и испытания "Орешника", и опора на наши ядерные силы, и появление новых технологий в арсенале наших вооруженных сил, которое позволяет быть нам уверенными в том, что наша обороноспособность и наша безопасность будут обеспечены на 100%", - сказал замминистра в интервью каналу "Россия 24".
При этом он напомнил, что, как заявлял президент РФ Владимир Путин, страна не будет втягиваться в гонку вооружений.
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БезопасностьРоссияАлександр ГрушкоВладимир ПутинВ мире
 
 
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