https://ria.ru/20250124/mid-1995283261.html
Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД
Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2025
Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД
Россия готова к предстоящим учениям НАТО в Европе, российские военные предпринимают все необходимые меры предосторожности, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:30:00+03:00
2025-01-24T11:30:00+03:00
2025-01-24T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова к предстоящим учениям НАТО в Европе, российские военные предпринимают все необходимые меры предосторожности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24"."Я не стал бы выделять балканский регион, учения в Болгарии и Румынии, речь идет о том, что весь следующий год будет год не ста учений, а одного гигантского учения, где все элементы натовского приготовления будут апробированы, как говорится, на местности. Но мы к этому ходу событий готовы и все необходимые меры предосторожности нашими военными принимаются", - сказал он.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, европа, в мире
Россия, НАТО, Европа, В мире
Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД
МИД: российские военные подготовились к учениям НАТО в Европе