Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 24.01.2025 (обновлено: 11:37 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/mid-1995283261.html
Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД
Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2025
Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД
Россия готова к предстоящим учениям НАТО в Европе, российские военные предпринимают все необходимые меры предосторожности, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:30:00+03:00
2025-01-24T11:37:00+03:00
россия
нато
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова к предстоящим учениям НАТО в Европе, российские военные предпринимают все необходимые меры предосторожности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24"."Я не стал бы выделять балканский регион, учения в Болгарии и Румынии, речь идет о том, что весь следующий год будет год не ста учений, а одного гигантского учения, где все элементы натовского приготовления будут апробированы, как говорится, на местности. Но мы к этому ходу событий готовы и все необходимые меры предосторожности нашими военными принимаются", - сказал он.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208650.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, европа, в мире
Россия, НАТО, Европа, В мире
Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД

МИД: российские военные подготовились к учениям НАТО в Европе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова к предстоящим учениям НАТО в Европе, российские военные предпринимают все необходимые меры предосторожности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
"Я не стал бы выделять балканский регион, учения в Болгарии и Румынии, речь идет о том, что весь следующий год будет год не ста учений, а одного гигантского учения, где все элементы натовского приготовления будут апробированы, как говорится, на местности. Но мы к этому ходу событий готовы и все необходимые меры предосторожности нашими военными принимаются", - сказал он.
Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону
Вчера, 19:21
 
РоссияНАТОЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала