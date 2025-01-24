https://ria.ru/20250124/mid-1995283261.html

Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД

Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2025

Россия готова к учениям НАТО в Европе, заявили в МИД

Россия готова к предстоящим учениям НАТО в Европе, российские военные предпринимают все необходимые меры предосторожности, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:30:00+03:00

2025-01-24T11:30:00+03:00

2025-01-24T11:37:00+03:00

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова к предстоящим учениям НАТО в Европе, российские военные предпринимают все необходимые меры предосторожности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24"."Я не стал бы выделять балканский регион, учения в Болгарии и Румынии, речь идет о том, что весь следующий год будет год не ста учений, а одного гигантского учения, где все элементы натовского приготовления будут апробированы, как говорится, на местности. Но мы к этому ходу событий готовы и все необходимые меры предосторожности нашими военными принимаются", - сказал он.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995208650.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нато, европа, в мире