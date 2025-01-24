https://ria.ru/20250124/mgu-1995354167.html

Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции

Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции - РИА Новости, 24.01.2025

Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции

Московскому государственному университету имени Ломоносова нужно отстаивать лидерские позиции в условиях появления новых сильных вузов, в том числе... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:18:00+03:00

2025-01-24T16:18:00+03:00

2025-01-24T16:29:00+03:00

мгу имени м. в. ломоносова

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московскому государственному университету имени Ломоносова нужно отстаивать лидерские позиции в условиях появления новых сильных вузов, в том числе негосударственных, заявил президент России Владимир Путин."Появляются новые сильные, в том числе негосударственные, вузы. И Московскому университету нужно постоянно наращивать, отстаивать свои лидерские позиции. Быть привлекательным по условиям, качеству обучения. Доказывать абитуриентам востребованность и широкий спектр возможностей, которые дает диплом Московского государственного университета", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.

https://realty.ria.ru/20250124/putin-1995354534.html

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мгу имени м. в. ломоносова, общество, россия, владимир путин