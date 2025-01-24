https://ria.ru/20250124/mgu-1995354167.html
Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции
Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции - РИА Новости, 24.01.2025
Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции
Московскому государственному университету имени Ломоносова нужно отстаивать лидерские позиции в условиях появления новых сильных вузов, в том числе... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:18:00+03:00
2025-01-24T16:18:00+03:00
2025-01-24T16:29:00+03:00
мгу имени м. в. ломоносова
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568727130_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e2fd507309156d722410db83f0983d88.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московскому государственному университету имени Ломоносова нужно отстаивать лидерские позиции в условиях появления новых сильных вузов, в том числе негосударственных, заявил президент России Владимир Путин."Появляются новые сильные, в том числе негосударственные, вузы. И Московскому университету нужно постоянно наращивать, отстаивать свои лидерские позиции. Быть привлекательным по условиям, качеству обучения. Доказывать абитуриентам востребованность и широкий спектр возможностей, которые дает диплом Московского государственного университета", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.
https://realty.ria.ru/20250124/putin-1995354534.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568727130_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_fddc60d60d8f647fbc57713def1c4a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мгу имени м. в. ломоносова, общество, россия, владимир путин
МГУ имени М. В. Ломоносова, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции
Путин: МГУ нужно отстаивать лидерские позиции при появлении новых сильных вузов