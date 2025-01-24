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Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции - РИА Новости, 24.01.2025
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16:18 24.01.2025 (обновлено: 16:29 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/mgu-1995354167.html
Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции
Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции - РИА Новости, 24.01.2025
Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции
Московскому государственному университету имени Ломоносова нужно отстаивать лидерские позиции в условиях появления новых сильных вузов, в том числе... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:18:00+03:00
2025-01-24T16:29:00+03:00
мгу имени м. в. ломоносова
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московскому государственному университету имени Ломоносова нужно отстаивать лидерские позиции в условиях появления новых сильных вузов, в том числе негосударственных, заявил президент России Владимир Путин."Появляются новые сильные, в том числе негосударственные, вузы. И Московскому университету нужно постоянно наращивать, отстаивать свои лидерские позиции. Быть привлекательным по условиям, качеству обучения. Доказывать абитуриентам востребованность и широкий спектр возможностей, которые дает диплом Московского государственного университета", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.
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мгу имени м. в. ломоносова, общество, россия, владимир путин
МГУ имени М. В. Ломоносова, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции

Путин: МГУ нужно отстаивать лидерские позиции при появлении новых сильных вузов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московскому государственному университету имени Ломоносова нужно отстаивать лидерские позиции в условиях появления новых сильных вузов, в том числе негосударственных, заявил президент России Владимир Путин.
"Появляются новые сильные, в том числе негосударственные, вузы. И Московскому университету нужно постоянно наращивать, отстаивать свои лидерские позиции. Быть привлекательным по условиям, качеству обучения. Доказывать абитуриентам востребованность и широкий спектр возможностей, которые дает диплом Московского государственного университета", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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16:19
 
МГУ имени М. В. ЛомоносоваОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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