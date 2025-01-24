https://ria.ru/20250124/mgu-1995352594.html

Путин призвал МГУ наращивать работу в сфере международного сотрудничества

Путин призвал МГУ наращивать работу в сфере международного сотрудничества - РИА Новости, 24.01.2025

Путин призвал МГУ наращивать работу в сфере международного сотрудничества

Президент России Владимир Путин призвал наращивать работу МГУ в сфере международного сотрудничества. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:14:00+03:00

2025-01-24T16:14:00+03:00

2025-01-24T16:26:00+03:00

мгу имени м. в. ломоносова

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наращивать работу МГУ в сфере международного сотрудничества.В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества."МГУ исторически выполняет особую миссию по продвижению российского образования, русской культуры за рубежом, по укреплению дружеских, деловых связей с иностранными научно-образовательными партнерами. На современном этапе необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению международного сотрудничества со многими странами так называемого большинства. С государствами Азии, Африки, Латинской Америки, нашими партнерами, разумеется, из СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.

https://realty.ria.ru/20250124/putin-1995354534.html

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мгу имени м. в. ломоносова, россия, владимир путин