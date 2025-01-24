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МГУ сделает все, чтобы быть лидером в сфере образования, заявил Садовничий - РИА Новости, 24.01.2025
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16:12 24.01.2025 (обновлено: 16:13 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/mgu-1995351945.html
МГУ сделает все, чтобы быть лидером в сфере образования, заявил Садовничий
МГУ сделает все, чтобы быть лидером в сфере образования, заявил Садовничий - РИА Новости, 24.01.2025
МГУ сделает все, чтобы быть лидером в сфере образования, заявил Садовничий
Московский государственный университет будет делать все для того, чтобы быть лидером в сфере образования и науки, кроме того, вуз является опорой лидера... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:12:00+03:00
2025-01-24T16:13:00+03:00
общество
россия
виктор садовничий
владимир путин
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет будет делать все для того, чтобы быть лидером в сфере образования и науки, кроме того, вуз является опорой лидера государства, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства посетил МГУ и поздравил коллектив с юбилеем университета, вручив орден "За доблестный труд". "Это высокая награда людям Московского университета, они действительно доблестно трудились, и мы очень благодарны вам за ту поддержку и то решение, которое вы приняли, наградив наш коллектив", - сказал Садовничий. Ректор отметил, что МГУ многое сделал для России, кроме того, вуз является опорой лидера государства. "Мы - люди Московского университета - будем также стараться, трудиться во имя нашей великой России, во имя великой державы. Мы будем стараться быть первыми в науке, в образовании. Мы хотим своим примером показывать, каким будет будущее нашей страны", - сказал Садовничий. Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества.
https://ria.ru/20250124/mgu-1995351000.html
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общество, россия, виктор садовничий, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Россия, Виктор Садовничий, Владимир Путин, МГУ имени М. В. Ломоносова
МГУ сделает все, чтобы быть лидером в сфере образования, заявил Садовничий

Садовничий: МГУ будет делать все, чтобы быть лидером в сфере образования и науки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Главное здание МГУ
Вид на Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Главное здание МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет будет делать все для того, чтобы быть лидером в сфере образования и науки, кроме того, вуз является опорой лидера государства, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства посетил МГУ и поздравил коллектив с юбилеем университета, вручив орден "За доблестный труд". "Это высокая награда людям Московского университета, они действительно доблестно трудились, и мы очень благодарны вам за ту поддержку и то решение, которое вы приняли, наградив наш коллектив", - сказал Садовничий.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин
16:09
Ректор отметил, что МГУ многое сделал для России, кроме того, вуз является опорой лидера государства.
"Мы - люди Московского университета - будем также стараться, трудиться во имя нашей великой России, во имя великой державы. Мы будем стараться быть первыми в науке, в образовании. Мы хотим своим примером показывать, каким будет будущее нашей страны", - сказал Садовничий.
Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин назвал МГУ главной кузницей кадров
15:33
 
ОбществоРоссияВиктор СадовничийВладимир ПутинМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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