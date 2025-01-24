https://ria.ru/20250124/mgu-1995351945.html

МГУ сделает все, чтобы быть лидером в сфере образования, заявил Садовничий

МГУ сделает все, чтобы быть лидером в сфере образования, заявил Садовничий - РИА Новости, 24.01.2025

МГУ сделает все, чтобы быть лидером в сфере образования, заявил Садовничий

Московский государственный университет будет делать все для того, чтобы быть лидером в сфере образования и науки, кроме того, вуз является опорой лидера... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:12:00+03:00

2025-01-24T16:12:00+03:00

2025-01-24T16:13:00+03:00

общество

россия

виктор садовничий

владимир путин

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет будет делать все для того, чтобы быть лидером в сфере образования и науки, кроме того, вуз является опорой лидера государства, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства посетил МГУ и поздравил коллектив с юбилеем университета, вручив орден "За доблестный труд". "Это высокая награда людям Московского университета, они действительно доблестно трудились, и мы очень благодарны вам за ту поддержку и то решение, которое вы приняли, наградив наш коллектив", - сказал Садовничий. Ректор отметил, что МГУ многое сделал для России, кроме того, вуз является опорой лидера государства. "Мы - люди Московского университета - будем также стараться, трудиться во имя нашей великой России, во имя великой державы. Мы будем стараться быть первыми в науке, в образовании. Мы хотим своим примером показывать, каким будет будущее нашей страны", - сказал Садовничий. Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества.

https://ria.ru/20250124/mgu-1995351000.html

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общество, россия, виктор садовничий, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова