https://ria.ru/20250124/mgu-1995351407.html
Путин призвал выстраивать работу МГУ вокруг национальных целей развития
Путин призвал выстраивать работу МГУ вокруг национальных целей развития - РИА Новости, 24.01.2025
Путин призвал выстраивать работу МГУ вокруг национальных целей развития
Работа МГУ должна выстраиваться вокруг национальных целей развития, одна из которых - достижение технологического лидерства, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:11:00+03:00
2025-01-24T16:11:00+03:00
2025-01-24T16:18:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Работа МГУ должна выстраиваться вокруг национальных целей развития, одна из которых - достижение технологического лидерства, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества."Прежде всего, работа Московского государственного университета, как и всех вузов страны, их научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов, должна выстраиваться вокруг национальных целей развития, среди которых важнейшей целью, безусловно, является достижение Россией технологического лидерства", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал выстраивать работу МГУ вокруг национальных целей развития
Путин призвал выстраивать работу МГУ вокруг национальных целей развития России