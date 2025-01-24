https://ria.ru/20250124/mgu-1995348246.html
Путин участвует в заседании попечительского совета МГУ. Трансляция
Путин участвует в заседании попечительского совета МГУ. Трансляция - РИА Новости, 24.01.2025
Путин участвует в заседании попечительского совета МГУ. Трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в заседании попечительского совета МГУ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:48:00+03:00
2025-01-24T15:48:00+03:00
2025-01-24T15:48:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995318154_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_1d8dd6929e1f4e337ad4599633913365.jpg
Президент России Владимир Путин участвует в заседании попечительского совета МГУ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995318154_0:0:1025:768_1920x0_80_0_0_6fd9ada24c5d9ab9d54a4e5f9538c441.jpg
Путин на заседании попечительского совета МГУ
Путин на заседании попечительского совета МГУ
2025-01-24T15:48
true
PT21M17S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин участвует в заседании попечительского совета МГУ. Трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в заседании попечительского совета МГУ.
2025-01-24T15:48
true
PT21M17S
Путин участвует в заседании попечительского совета МГУ. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин участвует в заседании попечительского совета МГУ.