https://ria.ru/20250124/mgu-1995346294.html

Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд"

Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд" - РИА Новости, 24.01.2025

Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд"

Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден "За доблестный труд", передает... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:37:00+03:00

2025-01-24T15:37:00+03:00

2025-01-24T15:41:00+03:00

общество

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден "За доблестный труд", передает корреспондент РИА Новости. Указ о награждении коллектива Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд" Путин подписал в декабре 2024 года. Отмечается, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в "подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования". Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны. Ранее Путин прибыл в МГУ и осмотрел выставку в местном музее, посвященную истории вуза.

https://ria.ru/20250124/mgu-1995345938.html

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общество, владимир путин