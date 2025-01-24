https://ria.ru/20250124/mgu-1995346294.html
Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд"
Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд" - РИА Новости, 24.01.2025
Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден "За доблестный труд", передает... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:37:00+03:00
2025-01-24T15:37:00+03:00
2025-01-24T15:41:00+03:00
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995346454_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_2143dafb228a711d4bd40d4d61a28504.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден "За доблестный труд", передает корреспондент РИА Новости. Указ о награждении коллектива Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд" Путин подписал в декабре 2024 года. Отмечается, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в "подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования". Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны. Ранее Путин прибыл в МГУ и осмотрел выставку в местном музее, посвященную истории вуза.
https://ria.ru/20250124/mgu-1995345938.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995346454_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_03a3f7f7f581e3cc9e459439d47cd0e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд"
Путин наградил коллектив МГУ орденом "За доблестный труд"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден "За доблестный труд", передает корреспондент РИА Новости.
Указ о награждении коллектива Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд" Путин
подписал в декабре 2024 года. Отмечается, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в "подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования".
Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны.
Ранее Путин прибыл в МГУ и осмотрел выставку в местном музее, посвященную истории вуза.