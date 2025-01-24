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Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд" - РИА Новости, 24.01.2025
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15:37 24.01.2025 (обновлено: 15:41 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/mgu-1995346294.html
Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд"
Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд" - РИА Новости, 24.01.2025
Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден "За доблестный труд", передает... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:37:00+03:00
2025-01-24T15:41:00+03:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден "За доблестный труд", передает корреспондент РИА Новости. Указ о награждении коллектива Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд" Путин подписал в декабре 2024 года. Отмечается, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в "подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования". Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны. Ранее Путин прибыл в МГУ и осмотрел выставку в местном музее, посвященную истории вуза.
https://ria.ru/20250124/mgu-1995345938.html
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общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин
Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд"

Путин наградил коллектив МГУ орденом "За доблестный труд"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии вручения коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова ордена "За доблестный труд"
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии вручения коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова ордена За доблестный труд - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии вручения коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова ордена "За доблестный труд"
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден "За доблестный труд", передает корреспондент РИА Новости.
Указ о награждении коллектива Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд" Путин подписал в декабре 2024 года. Отмечается, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в "подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования".
Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны.
Ранее Путин прибыл в МГУ и осмотрел выставку в местном музее, посвященную истории вуза.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин назвал МГУ главной кузницей кадров
15:33
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
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