В институте Пушкина назначили нового ректора
Ректором Государственного института русского языка им. Пушкина стал Гусев
© Фото : Минобрнауки РоссииНикита Гусев
© Фото : Минобрнауки России
Никита Гусев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ректором Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина назначен Никита Гусев, который с апреля 2024 года занимал должность исполняющего обязанности ректора, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
"Ректором Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) назначен Никита Владимирович Гусев", - говорится в сообщении.
До назначения Гусева его пост занимала Наталья Трухановская. Смена ректора вуза была обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.
В министерстве уточнили, что Гусев занимал руководящие должности в МГУ: с 2016 года — заместитель проректора, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии МГУ, с 2020 года — проректор, начальник Управления академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса МГУ.
Кроме того, новый ректор награжден медалью Минобрнауки России "За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития". -0-
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