https://ria.ru/20250124/mgu-1995323804.html

В институте Пушкина назначили нового ректора

В институте Пушкина назначили нового ректора - РИА Новости, 24.01.2025

В институте Пушкина назначили нового ректора

Ректором Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина назначен Никита Гусев, который с апреля 2024 года занимал должность исполняющего... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:54:00+03:00

2025-01-24T13:54:00+03:00

2025-01-24T13:54:00+03:00

общество

россия

институт русского языка имени пушкина

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ректором Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина назначен Никита Гусев, который с апреля 2024 года занимал должность исполняющего обязанности ректора, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. "Ректором Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) назначен Никита Владимирович Гусев", - говорится в сообщении. До назначения Гусева его пост занимала Наталья Трухановская. Смена ректора вуза была обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. В министерстве уточнили, что Гусев занимал руководящие должности в МГУ: с 2016 года — заместитель проректора, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии МГУ, с 2020 года — проректор, начальник Управления академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса МГУ. Кроме того, новый ректор награжден медалью Минобрнауки России "За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития". -0-

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общество, россия, институт русского языка имени пушкина