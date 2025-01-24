https://ria.ru/20250124/megafon-1995287386.html
Сбой в работе "Мегафона" устранили
Сбой в работе "Мегафона" устранили - РИА Новости, 24.01.2025
Сбой в работе "Мегафона" устранили
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона", однако он был устранен в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:58:00+03:00
2025-01-24T11:58:00+03:00
2025-01-24T12:13:00+03:00
мегафон
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона", однако он был устранен в кратчайшие сроки, заявили РИА Новости в ведомстве.Ранее в четверг абоненты "Мегафона" стали сообщать о плохой работе оператора: на 11.50 мск насчитывается почти 4 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".Позже оператор заявил РИА Новости, что его сеть работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от него причинам."ЦМУ ССОП зафиксировал сбой на инфраструктуре компании "Мегафон", который в кратчайшие сроки устранен специалистами оператора связи", - сообщили в Роскомнадзоре.Там отметили, что сбои на сетях других операторов дежурная служба ЦМУ ССОП не фиксирует.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мегафон, происшествия
Сбой в работе "Мегафона" устранили
Роскомнадзор сообщил, что сбой в работе "Мегафона" устранили
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона", однако он был устранен в кратчайшие сроки, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в четверг абоненты "Мегафона" стали сообщать о плохой работе оператора: на 11.50 мск насчитывается почти 4 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
Позже оператор заявил РИА Новости, что его сеть работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от него причинам.
"ЦМУ ССОП зафиксировал сбой на инфраструктуре компании "Мегафон
", который в кратчайшие сроки устранен специалистами оператора связи", - сообщили в Роскомнадзоре
.
Там отметили, что сбои на сетях других операторов дежурная служба ЦМУ ССОП не фиксирует.