https://ria.ru/20250124/megafon-1995287386.html

Сбой в работе "Мегафона" устранили

Сбой в работе "Мегафона" устранили - РИА Новости, 24.01.2025

Сбой в работе "Мегафона" устранили

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона", однако он был устранен в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:58:00+03:00

2025-01-24T11:58:00+03:00

2025-01-24T12:13:00+03:00

мегафон

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона", однако он был устранен в кратчайшие сроки, заявили РИА Новости в ведомстве.Ранее в четверг абоненты "Мегафона" стали сообщать о плохой работе оператора: на 11.50 мск насчитывается почти 4 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".Позже оператор заявил РИА Новости, что его сеть работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от него причинам."ЦМУ ССОП зафиксировал сбой на инфраструктуре компании "Мегафон", который в кратчайшие сроки устранен специалистами оператора связи", - сообщили в Роскомнадзоре.Там отметили, что сбои на сетях других операторов дежурная служба ЦМУ ССОП не фиксирует.

https://ria.ru/20250118/wildberries-1994375254.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мегафон, происшествия