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Сбой в работе "Мегафона" устранили - РИА Новости, 24.01.2025
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11:58 24.01.2025 (обновлено: 12:13 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/megafon-1995287386.html
Сбой в работе "Мегафона" устранили
Сбой в работе "Мегафона" устранили - РИА Новости, 24.01.2025
Сбой в работе "Мегафона" устранили
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона", однако он был устранен в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:58:00+03:00
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мегафон
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона", однако он был устранен в кратчайшие сроки, заявили РИА Новости в ведомстве.Ранее в четверг абоненты "Мегафона" стали сообщать о плохой работе оператора: на 11.50 мск насчитывается почти 4 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".Позже оператор заявил РИА Новости, что его сеть работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от него причинам."ЦМУ ССОП зафиксировал сбой на инфраструктуре компании "Мегафон", который в кратчайшие сроки устранен специалистами оператора связи", - сообщили в Роскомнадзоре.Там отметили, что сбои на сетях других операторов дежурная служба ЦМУ ССОП не фиксирует.
https://ria.ru/20250118/wildberries-1994375254.html
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мегафон, происшествия
Мегафон, Происшествия
Сбой в работе "Мегафона" устранили

Роскомнадзор сообщил, что сбой в работе "Мегафона" устранили

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка смотрит сообщение на экране смартфона
Девушка смотрит сообщение на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона", однако он был устранен в кратчайшие сроки, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в четверг абоненты "Мегафона" стали сообщать о плохой работе оператора: на 11.50 мск насчитывается почти 4 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
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Позже оператор заявил РИА Новости, что его сеть работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от него причинам.
"ЦМУ ССОП зафиксировал сбой на инфраструктуре компании "Мегафон", который в кратчайшие сроки устранен специалистами оператора связи", - сообщили в Роскомнадзоре.
Там отметили, что сбои на сетях других операторов дежурная служба ЦМУ ССОП не фиксирует.
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