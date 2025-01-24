Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал сохранить темпы набора на службу по контракту - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/medvedev-1995339750.html
Медведев призвал сохранить темпы набора на службу по контракту
Медведев призвал сохранить темпы набора на службу по контракту - РИА Новости, 24.01.2025
Медведев призвал сохранить темпы набора на службу по контракту
Набранные в прошлом году темпы набора на службу по контракту в Вооруженные силы России должны быть сохранены, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:03:00+03:00
2025-01-24T15:03:00+03:00
россия
дмитрий медведев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Набранные в прошлом году темпы набора на службу по контракту в Вооруженные силы России должны быть сохранены, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Он отметил, что в прошлом году на службу по контракту поступали ежедневно в среднем более 1 тысячи человек. "План работы на 2025 год определен. Наша задача - сохранить эти набранные темпы", - заявил Медведев на заседании комиссии.
https://ria.ru/20241224/kontraktniki-1991027028.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев призвал сохранить темпы набора на службу по контракту

Медведев: темпы набора на службу по контракту должны быть сохранены

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Набранные в прошлом году темпы набора на службу по контракту в Вооруженные силы России должны быть сохранены, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, что в прошлом году на службу по контракту поступали ежедневно в среднем более 1 тысячи человек.
"План работы на 2025 год определен. Наша задача - сохранить эти набранные темпы", - заявил Медведев на заседании комиссии.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу
24 декабря 2024, 15:32
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала