https://ria.ru/20250124/medvedev-1995339750.html
Медведев призвал сохранить темпы набора на службу по контракту
Медведев призвал сохранить темпы набора на службу по контракту - РИА Новости, 24.01.2025
Медведев призвал сохранить темпы набора на службу по контракту
Набранные в прошлом году темпы набора на службу по контракту в Вооруженные силы России должны быть сохранены, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:03:00+03:00
2025-01-24T15:03:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Набранные в прошлом году темпы набора на службу по контракту в Вооруженные силы России должны быть сохранены, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Он отметил, что в прошлом году на службу по контракту поступали ежедневно в среднем более 1 тысячи человек. "План работы на 2025 год определен. Наша задача - сохранить эти набранные темпы", - заявил Медведев на заседании комиссии.
https://ria.ru/20241224/kontraktniki-1991027028.html
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев призвал сохранить темпы набора на службу по контракту
Медведев: темпы набора на службу по контракту должны быть сохранены