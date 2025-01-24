https://ria.ru/20250124/medvedev-1995337596.html
Медведев назвал основу характера российских бойцов
Медведев назвал основу характера российских бойцов - РИА Новости, 24.01.2025
Медведев назвал основу характера российских бойцов
Твердость духа и любовь к Родине являются основой характера российских бойцов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это вселяет уверенность... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:57:00+03:00
2025-01-24T14:57:00+03:00
2025-01-24T15:06:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_105:0:2838:1537_1920x0_80_0_0_8e122c6bd4ba9bad585cf9daa900e6c2.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Твердость духа и любовь к Родине являются основой характера российских бойцов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это вселяет уверенность в победе."Твердость духа и мужество наших бойцов, их беззаветная любовь к Родине - и есть основа нашего характера, тех ценностей, которыми мы никогда не поступимся. Это именно то, что вселяет в нас уверенность в победе", - отметил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.Видеозапись выступления Медведева опубликована на его официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".Медведев поблагодарил всех россиян, кто в непростое время "встал на защиту Отечества". Он отметил, что российские бойцы на передовой демонстрируют "взаимовыручку и братство перед лицом испытаний".
https://ria.ru/20250124/medvedev-1995340770.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_7ed8a9e8e467506fd2ea8fa4aff64b4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
Медведев назвал основу характера российских бойцов
Медведев: твердость духа и любовь к Родине являются основой характера бойцов