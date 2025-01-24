https://ria.ru/20250124/medvedev-1995337596.html

Медведев назвал основу характера российских бойцов

Медведев назвал основу характера российских бойцов - РИА Новости, 24.01.2025

Медведев назвал основу характера российских бойцов

Твердость духа и любовь к Родине являются основой характера российских бойцов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это вселяет уверенность... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:57:00+03:00

2025-01-24T14:57:00+03:00

2025-01-24T15:06:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Твердость духа и любовь к Родине являются основой характера российских бойцов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это вселяет уверенность в победе."Твердость духа и мужество наших бойцов, их беззаветная любовь к Родине - и есть основа нашего характера, тех ценностей, которыми мы никогда не поступимся. Это именно то, что вселяет в нас уверенность в победе", - отметил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.Видеозапись выступления Медведева опубликована на его официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".Медведев поблагодарил всех россиян, кто в непростое время "встал на защиту Отечества". Он отметил, что российские бойцы на передовой демонстрируют "взаимовыручку и братство перед лицом испытаний".

https://ria.ru/20250124/medvedev-1995340770.html

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россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф