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Медведев назвал основу характера российских бойцов - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 24.01.2025 (обновлено: 15:06 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/medvedev-1995337596.html
Медведев назвал основу характера российских бойцов
Медведев назвал основу характера российских бойцов - РИА Новости, 24.01.2025
Медведев назвал основу характера российских бойцов
Твердость духа и любовь к Родине являются основой характера российских бойцов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это вселяет уверенность... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:57:00+03:00
2025-01-24T15:06:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Твердость духа и любовь к Родине являются основой характера российских бойцов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это вселяет уверенность в победе."Твердость духа и мужество наших бойцов, их беззаветная любовь к Родине - и есть основа нашего характера, тех ценностей, которыми мы никогда не поступимся. Это именно то, что вселяет в нас уверенность в победе", - отметил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.Видеозапись выступления Медведева опубликована на его официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".Медведев поблагодарил всех россиян, кто в непростое время "встал на защиту Отечества". Он отметил, что российские бойцы на передовой демонстрируют "взаимовыручку и братство перед лицом испытаний".
https://ria.ru/20250124/medvedev-1995340770.html
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россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
Медведев назвал основу характера российских бойцов

Медведев: твердость духа и любовь к Родине являются основой характера бойцов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Твердость духа и любовь к Родине являются основой характера российских бойцов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это вселяет уверенность в победе.
"Твердость духа и мужество наших бойцов, их беззаветная любовь к Родине - и есть основа нашего характера, тех ценностей, которыми мы никогда не поступимся. Это именно то, что вселяет в нас уверенность в победе", - отметил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.
Видеозапись выступления Медведева опубликована на его официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Медведев поблагодарил всех россиян, кто в непростое время "встал на защиту Отечества". Он отметил, что российские бойцы на передовой демонстрируют "взаимовыручку и братство перед лицом испытаний".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы РФ
 
 
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