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Медведев заявил, что задача по набору контрактников в 2024 году выполнена - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 24.01.2025 (обновлено: 15:02 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/medvedev-1995336905.html
Медведев заявил, что задача по набору контрактников в 2024 году выполнена
Медведев заявил, что задача по набору контрактников в 2024 году выполнена - РИА Новости, 24.01.2025
Медведев заявил, что задача по набору контрактников в 2024 году выполнена
Контракт с Минобороны о прохождении военной службы в 2024 году заключили около 450 тысяч человек, а более 40 тысяч россиян вступили в добровольческие... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:55:00+03:00
2025-01-24T15:02:00+03:00
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Контракт с Минобороны о прохождении военной службы в 2024 году заключили около 450 тысяч человек, а более 40 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования и отправились в зону спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, она исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.
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дмитрий медведев, безопасность, россия
Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Медведев заявил, что задача по набору контрактников в 2024 году выполнена

Медведев: в 2024 контракт с МО РФ заключили около 450 тысяч человек

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Контракт с Минобороны о прохождении военной службы в 2024 году заключили около 450 тысяч человек, а более 40 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования и отправились в зону спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, она исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевБезопасностьРоссия
 
 
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