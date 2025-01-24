https://ria.ru/20250124/medvedev-1995336905.html

Медведев заявил, что задача по набору контрактников в 2024 году выполнена

Медведев заявил, что задача по набору контрактников в 2024 году выполнена - РИА Новости, 24.01.2025

Медведев заявил, что задача по набору контрактников в 2024 году выполнена

Контракт с Минобороны о прохождении военной службы в 2024 году заключили около 450 тысяч человек, а более 40 тысяч россиян вступили в добровольческие... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:55:00+03:00

2025-01-24T14:55:00+03:00

2025-01-24T15:02:00+03:00

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434470_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_3fd2cbca45344b087ab99c7bb91753f2.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Контракт с Минобороны о прохождении военной службы в 2024 году заключили около 450 тысяч человек, а более 40 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования и отправились в зону спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, она исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

https://ria.ru/20250124/front-1995336483.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, безопасность, россия