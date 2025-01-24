https://ria.ru/20250124/medvedev-1995335127.html

Медведев рассказал о наборе контрактников в 2024 году

Медведев рассказал о наборе контрактников в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2025

Медведев рассказал о наборе контрактников в 2024 году

Более 1 тысячи человек ежедневно в среднем поступали на службу по контракту в Вооруженных силах России в 2024 году, сообщил зампредседателя Совета безопасности... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:50:00+03:00

2025-01-24T14:50:00+03:00

2025-01-24T15:01:00+03:00

вооруженные силы рф

россия

дмитрий медведев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 1 тысячи человек ежедневно в среднем поступали на службу по контракту в Вооруженных силах России в 2024 году, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."В прошлом году ежедневно в среднем более тысячи человек поступали на военную службу по контракту", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240808/vyplaty-1964997281.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, безопасность