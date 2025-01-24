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Медведев рассказал о наборе контрактников в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2025
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14:50 24.01.2025 (обновлено: 15:01 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/medvedev-1995335127.html
Медведев рассказал о наборе контрактников в 2024 году
Медведев рассказал о наборе контрактников в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2025
Медведев рассказал о наборе контрактников в 2024 году
Более 1 тысячи человек ежедневно в среднем поступали на службу по контракту в Вооруженных силах России в 2024 году, сообщил зампредседателя Совета безопасности... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:50:00+03:00
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вооруженные силы рф
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 1 тысячи человек ежедневно в среднем поступали на службу по контракту в Вооруженных силах России в 2024 году, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."В прошлом году ежедневно в среднем более тысячи человек поступали на военную службу по контракту", - сказал Медведев.
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вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев рассказал о наборе контрактников в 2024 году

Медведев: в 2024 более тысячи человек ежедневно поступали на контрактную службу

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 1 тысячи человек ежедневно в среднем поступали на службу по контракту в Вооруженных силах России в 2024 году, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
"В прошлом году ежедневно в среднем более тысячи человек поступали на военную службу по контракту", - сказал Медведев.
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