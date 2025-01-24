https://ria.ru/20250124/medinskiy-1995398466.html

Мединский прокомментировал слова Трампа о роли СССР в войне

Мединский прокомментировал слова Трампа о роли СССР в войне - РИА Новости, 24.01.2025

Мединский прокомментировал слова Трампа о роли СССР в войне

Заявление президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом подтверждают его здравую позицию, расходящуюся с распространенным на Западе мнением,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T20:16:00+03:00

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россия

ссср

сша

владимир мединский

дональд трамп

российское военно-историческое общество (рвио)

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом подтверждают его здравую позицию, расходящуюся с распространенным на Западе мнением, сказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в рамках форума "Знание. Государство", который проходит в Москве в Национальном центре "Россия".По мнению Мединского, такая позиция Трампа вызывает радость, так как идет вразрез с дискурсом о том, что СССР мешал США победить Гитлера."То, что Россия помогла Америке, — хорошо, что Трамп так сказал. <…> Здесь он занимает здравую позицию", — считает Мединский.По его словам, не стоит придираться к словам президента США о 60 миллионах погибших граждан СССР. Как считает Мединский, точных цифр не знает никто.В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с его высказыванием. По его словам, информация о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов.Согласно официальным данным России, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995130799.html

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россия, ссср, сша, владимир мединский, дональд трамп, российское военно-историческое общество (рвио), дмитрий песков