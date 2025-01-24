Мединский прокомментировал слова Трампа о роли СССР в войне
Мединский назвал здравой позицией слова Трампа о роли СССР в борьбе с фашизмом
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента Российской Федерации Владимир Мединский на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский на ПМЭФ-2023. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом подтверждают его здравую позицию, расходящуюся с распространенным на Западе мнением, сказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в рамках форума "Знание. Государство", который проходит в Москве в Национальном центре "Россия".
По мнению Мединского, такая позиция Трампа вызывает радость, так как идет вразрез с дискурсом о том, что СССР мешал США победить Гитлера.
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По его словам, не стоит придираться к словам президента США о 60 миллионах погибших граждан СССР. Как считает Мединский, точных цифр не знает никто.
В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с его высказыванием. По его словам, информация о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов.
Согласно официальным данным России, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.