https://ria.ru/20250124/medal-1995405645.html

Путин наградил сотрудницу курской "Народной газеты" медалью "За отвагу"

Путин наградил сотрудницу курской "Народной газеты" медалью "За отвагу" - РИА Новости, 24.01.2025

Путин наградил сотрудницу курской "Народной газеты" медалью "За отвагу"

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" сотрудницу курской "Народной газеты" Ольгу Брянцеву, пострадавшую во время атаки ВСУ,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T21:21:00+03:00

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россия

курская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" сотрудницу курской "Народной газеты" Ольгу Брянцеву, пострадавшую во время атаки ВСУ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее губернатор Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Также во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" Ольга Брянцева и участковый уполномоченный полиции, они были доставлены в больницу. В СК РФ РИА Новости сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: … медалью "За отвагу" Брянцеву Ольгу Андреевну - оператора электронного набора и верстки автономного учреждения Курской области "Редакция газеты "Народная газета", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241208/kuznetsova-1987969468.html

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россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)