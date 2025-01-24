https://ria.ru/20250124/mazut-1995350184.html
Откачку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить к утру понедельника
Откачку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить к утру понедельника - РИА Новости, 24.01.2025
Откачку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить к утру понедельника
Откачку мазута и мазутосодержащей жидкости из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239" планируют завершить к утру понедельника, заявил... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:01:00+03:00
2025-01-24T16:01:00+03:00
2025-01-24T16:15:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
тамань (станица)
россия
керченский пролив
виталий савельев
черное море
краснодарский край
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АНАПА, 24 янв - РИА Новости. Откачку мазута и мазутосодержащей жидкости из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239" планируют завершить к утру понедельника, заявил вице-премьер РФ, глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов Виталий Савельев в ходе выездного совещания комиссии."Нам надо ещё где-то двое суток, то есть мы где-то к понедельнику к утру заканчиваем полностью откачку мазута и мазутосодержащей жидкости из кормы танкера "239", что и соответствует нашим плановым показателям", - сказал Савельев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250124/krushenie-1995235681.html
https://ria.ru/20250123/rosprirodnadzor-1995209976.html
тамань (станица)
россия
керченский пролив
черное море
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, тамань (станица), россия, керченский пролив, виталий савельев, черное море, краснодарский край
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Тамань (станица), Россия, Керченский пролив, Виталий Савельев, Черное море, Краснодарский край
Откачку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить к утру понедельника
Откачку мазута из кормы "Волгонефти-239" планируют завершить к утру понедельника