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Савельев прокомментировал ситуацию с ликвидацией разлива мазута - РИА Новости, 24.01.2025
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13:52 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/mazut-1995322716.html
Савельев прокомментировал ситуацию с ликвидацией разлива мазута
Савельев прокомментировал ситуацию с ликвидацией разлива мазута - РИА Новости, 24.01.2025
Савельев прокомментировал ситуацию с ликвидацией разлива мазута
Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что пока рано говорить о близости завершения активной РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:52:00+03:00
2025-01-24T13:52:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
тамань (станица)
виталий савельев
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ХУТОР ВОСКРЕСЕНСКИЙ (АНАПА), 24 янв – РИА Новости. Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что пока рано говорить о близости завершения активной фазы ликвидации ЧС с танкерами. "Я бы так не стал говорить, давайте мы потихоньку всё приведём в порядок, потому что у нас ещё и под водой лежат три части, которые надо поднимать, там тоже большие сложности, и здесь мы заканчиваем (площадка временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы - ред.) давайте не будем торопить… Динамика хорошая", - сказал Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что активна фаза ликвидации ЧС подходит к концу. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Среди затонувших частей танкеров: носовая "Волгонефти-239", а также носовая и кормовая "Волгонефти-212". Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера. Ранее власти заявили, что в хутор Воскресенский вывезли с пляжей более 132 тысяч тонн мазутно-песчаной смеси. Ранее опрештаб Кубани заявил, что песок с площадки временного хранения вывезут до 1 апреля.
https://ria.ru/20250122/krym-1994985675.html
https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html
https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html
анапа
керченский пролив
тамань (станица)
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происшествия, анапа, керченский пролив, тамань (станица), виталий савельев
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Тамань (станица), Виталий Савельев
Савельев прокомментировал ситуацию с ликвидацией разлива мазута

Савельев: рано говорить о завершении активной фазы ликвидации ЧС с танкерами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239". Архивное фото
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ХУТОР ВОСКРЕСЕНСКИЙ (АНАПА), 24 янв – РИА Новости. Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что пока рано говорить о близости завершения активной фазы ликвидации ЧС с танкерами.
"Я бы так не стал говорить, давайте мы потихоньку всё приведём в порядок, потому что у нас ещё и под водой лежат три части, которые надо поднимать, там тоже большие сложности, и здесь мы заканчиваем (площадка временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы - ред.) давайте не будем торопить… Динамика хорошая", - сказал Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что активна фаза ликвидации ЧС подходит к концу.
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22 января, 15:00
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Среди затонувших частей танкеров: носовая "Волгонефти-239", а также носовая и кормовая "Волгонефти-212".
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера Волгонефть-239, стоящего на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Старовойт рассказал о сроках по откачке мазута из кормовой части танкера
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Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Ранее власти заявили, что в хутор Воскресенский вывезли с пляжей более 132 тысяч тонн мазутно-песчаной смеси. Ранее опрештаб Кубани заявил, что песок с площадки временного хранения вывезут до 1 апреля.
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