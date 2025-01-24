https://ria.ru/20250124/mazut-1995322716.html

Савельев прокомментировал ситуацию с ликвидацией разлива мазута

Савельев прокомментировал ситуацию с ликвидацией разлива мазута - РИА Новости, 24.01.2025

Савельев прокомментировал ситуацию с ликвидацией разлива мазута

Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что пока рано говорить о близости завершения активной РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:52:00+03:00

2025-01-24T13:52:00+03:00

2025-01-24T13:52:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

тамань (станица)

виталий савельев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994494003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6b6a12cb0f9fc2dad988b1c3e4871f.jpg

ХУТОР ВОСКРЕСЕНСКИЙ (АНАПА), 24 янв – РИА Новости. Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что пока рано говорить о близости завершения активной фазы ликвидации ЧС с танкерами. "Я бы так не стал говорить, давайте мы потихоньку всё приведём в порядок, потому что у нас ещё и под водой лежат три части, которые надо поднимать, там тоже большие сложности, и здесь мы заканчиваем (площадка временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы - ред.) давайте не будем торопить… Динамика хорошая", - сказал Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что активна фаза ликвидации ЧС подходит к концу. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Среди затонувших частей танкеров: носовая "Волгонефти-239", а также носовая и кормовая "Волгонефти-212". Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера. Ранее власти заявили, что в хутор Воскресенский вывезли с пляжей более 132 тысяч тонн мазутно-песчаной смеси. Ранее опрештаб Кубани заявил, что песок с площадки временного хранения вывезут до 1 апреля.

https://ria.ru/20250122/krym-1994985675.html

https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html

https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html

анапа

керченский пролив

тамань (станица)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, керченский пролив, тамань (станица), виталий савельев