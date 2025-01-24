https://ria.ru/20250124/maska-1995407312.html

Утвержден список номинантов театральной премии "Золотая маска"

Утвержден список номинантов театральной премии "Золотая маска" - РИА Новости, 24.01.2025

Утвержден список номинантов театральной премии "Золотая маска"

Секретариат Союза театральных деятелей (СТД) РФ утвердил лонг-лист и списки номинантов на премию "Золотая маска", сообщили в пресс-службе СТД РФ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T21:50:00+03:00

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2025-01-24T21:50:00+03:00

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театральный фестиваль "золотая маска"

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретариат Союза театральных деятелей (СТД) РФ утвердил лонг-лист и списки номинантов на премию "Золотая маска", сообщили в пресс-службе СТД РФ. Всего на соискание премии в конкурсном цикле (период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года) в шести самостоятельных конкурсах (драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет театр кукол, эксперимент) поступило 734 заявки из 86 регионов (170 городов и 472 театра). Допущены к участию 567 заявок, все заявленные на соискание премии спектакли прошли предварительный отбор экспертных советов на основании просмотра их видеозаписи. По итогам предварительного отбора, непосредственно в театрах в очном формате, членами советов отсмотрено 180 спектаклей. Среди шести номинантов в категории "Леший спектакль. Опера" - "Любовь к трем апельсинам" (Астраханский театр оперы и балета), "Мадам Баттерфляй" ("Геликон-опера"), "Не только любовь" (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко). Среди режиссеров оперы, в частности, номинированы Евгений Писарев ("Не только любовь") и Дмитрий Бертман ("Мадам Баттерфляй"). В категории "Лучший спектакль. Балет" выдвинуты "Концертные танцы" (Ростовский музыкальный театр), "Рахманинов. Симфония длинною в жизнь" (Башкирский театр оперы и балета), "Сияющий камень" ("Саха Опера Балет") и "598 тактов" (Санкт-Петербургский театр балета им. Леонида Якобсона). Лучший драматический спектакль большой формы выберут также из шести претендентов, в список вошли: "Горе от ума" (Национальный драматический театр им. Б. Басангова, Элиста), "Гроза" (Русский драматический театр, Стерлитамак), "Папа" (Русский драматический театр Удмуртии), "Соборяне" ("Русское концертное агентство"), "Халхин Гол. Тангариг" (Бурятский театр драмы им. Хоца Намсараева), "Черные доски" (Владимирский областной драматический театр).

https://ria.ru/20250123/teatr-1995176919.html

https://ria.ru/20250124/muzyka-1995402813.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

театральный фестиваль "золотая маска", евгений писарев, дмитрий бертман, новости культуры, театр