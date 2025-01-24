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Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в соцсети Х - РИА Новости, 24.01.2025
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05:30 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/mask-1995244196.html
Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в соцсети Х
Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в соцсети Х - РИА Новости, 24.01.2025
Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в соцсети Х
Американский миллиардер Илон Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в социальной сети Х, владельцем которой он является. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:30:00+03:00
2025-01-24T05:30:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в социальной сети Х, владельцем которой он является. Судя по тексту заявления, Маска вывело из себя количество упоминаний в его ленте спорного жеста, который он допустил на инаугурации президента Дональда Трампа. "Если я увижу еще одно чертово нацистское приветствие в своей ленте, я сойду с ума… Алгоритм рекомендаций на этой платформе просто отстой! Я хочу поговорить с менеджером прямо сейчас!" - написал Маск в своем аккаунте. Соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Позже Маск попытался оправдаться за спорный жест, который вызвал неоднозначную реакцию общественности, заявив, что подобные нападки "изжили себя".
https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, технологии
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Технологии
Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в соцсети Х

Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в собственной соцсети Х

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Илон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в социальной сети Х, владельцем которой он является.
Судя по тексту заявления, Маска вывело из себя количество упоминаний в его ленте спорного жеста, который он допустил на инаугурации президента Дональда Трампа.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за его критики Stargate
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"Если я увижу еще одно чертово нацистское приветствие в своей ленте, я сойду с ума… Алгоритм рекомендаций на этой платформе просто отстой! Я хочу поговорить с менеджером прямо сейчас!" - написал Маск в своем аккаунте.
Соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.
Позже Маск попытался оправдаться за спорный жест, который вызвал неоднозначную реакцию общественности, заявив, что подобные нападки "изжили себя".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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