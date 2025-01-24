https://ria.ru/20250124/mask-1995244196.html

Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в соцсети Х

Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в соцсети Х - РИА Новости, 24.01.2025

Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в соцсети Х

Американский миллиардер Илон Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в социальной сети Х, владельцем которой он является. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T05:30:00+03:00

2025-01-24T05:30:00+03:00

2025-01-24T05:30:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в социальной сети Х, владельцем которой он является. Судя по тексту заявления, Маска вывело из себя количество упоминаний в его ленте спорного жеста, который он допустил на инаугурации президента Дональда Трампа. "Если я увижу еще одно чертово нацистское приветствие в своей ленте, я сойду с ума… Алгоритм рекомендаций на этой платформе просто отстой! Я хочу поговорить с менеджером прямо сейчас!" - написал Маск в своем аккаунте. Соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Позже Маск попытался оправдаться за спорный жест, который вызвал неоднозначную реакцию общественности, заявив, что подобные нападки "изжили себя".

https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html

https://ria.ru/20250124/kleveta-1995238802.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, технологии