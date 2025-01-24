https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html

СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за его критики Stargate

СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за его критики Stargate - РИА Новости, 24.01.2025

СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за его критики Stargate

Окружение президента США Дональда Трампа разозлилось на предпринимателя Илона Маска из-за того, что он подверг критике проект по развитию искусственного... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T03:02:00+03:00

2025-01-24T03:02:00+03:00

2025-01-24T11:12:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Окружение президента США Дональда Трампа разозлилось на предпринимателя Илона Маска из-за того, что он подверг критике проект по развитию искусственного интеллекта Stargate, анонсированный Трампом, утверждает издание Politico. О создании Stargate ранее объявил президент США. По его замыслу, компания инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI. Илон Маск публично усомнился в финансовых возможностях компании Stargate, заявив, что "на самом деле у них нет денег". "Некоторые из ключевых помощников и союзников президента Дональда Трампа в ярости из-за того, что Илон Маск публично раскритиковал его мегасделку по искусственному интеллекту на 500 миллиардов долларов", — говорится в материале издания. Один из чиновников из Белого дома заявил Politico, что Маск "очень сильно поторопился" с критикой проекта, а один республиканец, близкий к Белому дому, рассказал, что команда Трампа "в ярости" из-за того, что миллиардер использовал свою соцсеть X для критики проекта. Еще один собеседник издания заявил, что Маск "злоупотребляет" близостью к Трампу. "Совершенно ясно, что он стал злоупотреблять близостью к президенту. <...> Проблема в том, что у президента нет никаких рычагов влияния на него, а Илону все по барабану", — приводит издание слова неназванного союзника Трампа. Ранее газета The Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.

https://ria.ru/20250121/mask-1994871433.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995233159.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, politico, oracle corporation, softbank