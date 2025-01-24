https://ria.ru/20250124/lvov-1995250679.html
Военкомы во Львове избивают женщин, мешающих мобилизации, заявил пленный
Военкомы во Львове избивают женщин, мешающих мобилизации, заявил пленный - РИА Новости, 24.01.2025
Военкомы во Львове избивают женщин, мешающих мобилизации, заявил пленный
Сотрудники военкоматов во Львове на Украине избивают женщин, пытающихся защитить мужчин от уличных отловов с целью пополнения рядов ВСУ, рассказал российским... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:32:00+03:00
2025-01-24T07:32:00+03:00
2025-01-24T08:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники военкоматов во Львове на Украине избивают женщин, пытающихся защитить мужчин от уличных отловов с целью пополнения рядов ВСУ, рассказал российским силовикам пленный украинский пограничник, инспектор погранслужбы 2-й категории рядовой Олег Коваль, видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости. Как ранее сообщал РИА Новости источник в силовых структурах РФ, группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в канун Рождества сдалась в плен России на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. В их числе был и житель Львова Коваль. "ТЦКашники (сотрудники ТЦК, как на Украине называют военкоматы - ред.) - очень строгие. Нападают. Едут, смотрят - идет пацан. Они подъезжают, снаружи сразу нападают, захватывают и сажают в автобус. Женщины защищают мужиков – они их отбрасывают, бьют", - сказал Коваль. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250124/plen-1995241530.html
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Пленный: "Сотрудники военкоматов избивают женщин, пытающихся защитить мужчин от уличных отловов"
Сотрудники военкоматов во Львове избивают женщин, пытающихся защитить мужчин от уличных отловов с целью пополнения ВСУ. Об этом российским силовикам рассказал пленный украинский пограничник. Видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости.
2025-01-24T07:32
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Львов, Россия
Военкомы во Львове избивают женщин, мешающих мобилизации, заявил пленный
Пленый Коваль: военкомы во Львове избивают женщин, мешающих мобилизации
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники военкоматов во Львове на Украине избивают женщин, пытающихся защитить мужчин от уличных отловов с целью пополнения рядов ВСУ, рассказал российским силовикам пленный украинский пограничник, инспектор погранслужбы 2-й категории рядовой Олег Коваль, видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости.
Как ранее сообщал РИА Новости источник в силовых структурах РФ
, группа сотрудников госпогранслужбы Украины
из шести человек в канун Рождества сдалась в плен России на границе с Белгородской областью
на харьковском направлении. В их числе был и житель Львова
Коваль.
"ТЦКашники (сотрудники ТЦК, как на Украине называют военкоматы - ред.) - очень строгие. Нападают. Едут, смотрят - идет пацан. Они подъезжают, снаружи сразу нападают, захватывают и сажают в автобус. Женщины защищают мужиков – они их отбрасывают, бьют", - сказал Коваль.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.