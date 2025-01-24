Лукашенко заявил, что не допустит появления захватчиков в Белоруссии
Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы на белорусскую землю ступил захватчик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не допустят, чтобы на белорусскую землю ступил сапог захватчика.
"Находясь в эпицентре событий, Беларусь конечно, же усиливает свою обороноспособность, но по-прежнему остается островком мира, добрососедства и здравого смысла… Проходя через глобальные кризисы и санкции, мы получили бесценный опыт, научились работать и развиваться, опираясь на собственные ум и силы. Мы не будем плясать под чужую дудку, не станем гнуть спину под панской плеткой, не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика. Вы в этом абсолютно можете быть уверены", - сказал президент в Минске во время акции "Марафон единства".
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Лукашенко пообещал, что в Белоруссии обязательно сберегут для потомков мирное небо. Он напомнил, что 2025 год - год 80-летия Великой Победы.
"Как достойные наследники советского народа-победителя мы сделаем всё, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно", - сказал президент.
По словам Лукашенко, сейчас идет жесткий и кровавый передел миропорядка, установленного в 1945 году, когда при участии в том числе и Белоруссии был утвержден устав ООН. Президент подчеркнул, что рушится однополярность последних десятилетий, возникают новые союзы и центры сил.
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