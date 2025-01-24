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Лукашенко помиловал еще 15 человек - РИА Новости, 24.01.2025
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11:11 24.01.2025 (обновлено: 11:33 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/lukashenko-1995280395.html
Лукашенко помиловал еще 15 человек
Лукашенко помиловал еще 15 человек - РИА Новости, 24.01.2025
Лукашенко помиловал еще 15 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, а также осужденных за незаконный... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:11:00+03:00
2025-01-24T11:33:00+03:00
александр лукашенко
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МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, а также осужденных за незаконный оборот наркотических средств, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных", - говорится в сообщении со ссылкой на указ, подписанный главой государства.Уточняется, что среди помилованных пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна. Семь человек (в том числе три женщины) были осуждены за незаконный оборот наркотических средств. Отмечается, что шесть из них совершили преступления, будучи несовершеннолетними. У одного осужденного, совершившего преступление во взрослом возрасте, выявлено онкологическое заболевание."За последний год на основании принципов гуманности президент Беларуси помиловал 293 человека (в их числе - 89 женщин, 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте)", - говорится в сообщении.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко помиловал еще 15 человек

Белта: Лукашенко помиловал еще 15 осужденных за экстремизм и наркотики

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, а также осужденных за незаконный оборот наркотических средств, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных", - говорится в сообщении со ссылкой на указ, подписанный главой государства.
Уточняется, что среди помилованных пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна. Семь человек (в том числе три женщины) были осуждены за незаконный оборот наркотических средств. Отмечается, что шесть из них совершили преступления, будучи несовершеннолетними. У одного осужденного, совершившего преступление во взрослом возрасте, выявлено онкологическое заболевание.
"За последний год на основании принципов гуманности президент Беларуси помиловал 293 человека (в их числе - 89 женщин, 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте)", - говорится в сообщении.
Юрий Зенкович - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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