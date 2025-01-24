https://ria.ru/20250124/lukashenko-1995280395.html

Лукашенко помиловал еще 15 человек

Лукашенко помиловал еще 15 человек - РИА Новости, 24.01.2025

Лукашенко помиловал еще 15 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, а также осужденных за незаконный... РИА Новости, 24.01.2025

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александр лукашенко

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МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, а также осужденных за незаконный оборот наркотических средств, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных", - говорится в сообщении со ссылкой на указ, подписанный главой государства.Уточняется, что среди помилованных пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна. Семь человек (в том числе три женщины) были осуждены за незаконный оборот наркотических средств. Отмечается, что шесть из них совершили преступления, будучи несовершеннолетними. У одного осужденного, совершившего преступление во взрослом возрасте, выявлено онкологическое заболевание."За последний год на основании принципов гуманности президент Беларуси помиловал 293 человека (в их числе - 89 женщин, 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250118/zenkovich-1994320551.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире