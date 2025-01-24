Рейтинг@Mail.ru
Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 24.01.2025 (обновлено: 18:05 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/letchik-1995375784.html
Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали
Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали - РИА Новости, 24.01.2025
Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали
Командир воздушного судна гражданской авиации, задержанный в Краснодаре по подозрению в государственной измене, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:42:00+03:00
2025-01-24T18:05:00+03:00
краснодар
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995261373_0:237:401:463_1920x0_80_0_0_d3e63758c8a24797085e81b966f26e23.jpg
КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Командир воздушного судна гражданской авиации, задержанный в Краснодаре по подозрению в государственной измене, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет."Суд избрал командиру судна меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что срок ареста установлен до 16 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20250115/fsb-1993801107.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995261373_0:199:401:500_1920x0_80_0_0_3122b4582f1d15ad5f5e4f12a651b192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, происшествия
Краснодар, Происшествия
Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали

Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика гражданской авиации арестовали

© УФСБ России по Краснодарскому краюСиловики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене
Силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© УФСБ России по Краснодарскому краю
Силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Командир воздушного судна гражданской авиации, задержанный в Краснодаре по подозрению в государственной измене, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет.
«
"Суд избрал командиру судна меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что срок ареста установлен до 16 февраля 2025 года.
Разведка ВСУ планировала подкупить российских военных в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Появились подробности срыва операции Киева по подкупу российских военных
15 января, 11:01
 
КраснодарПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала