https://ria.ru/20250124/letchik-1995375784.html

Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали

Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали - РИА Новости, 24.01.2025

Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали

Командир воздушного судна гражданской авиации, задержанный в Краснодаре по подозрению в государственной измене, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:42:00+03:00

2025-01-24T17:42:00+03:00

2025-01-24T18:05:00+03:00

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Командир воздушного судна гражданской авиации, задержанный в Краснодаре по подозрению в государственной измене, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет."Суд избрал командиру судна меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что срок ареста установлен до 16 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20250115/fsb-1993801107.html

краснодар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодар, происшествия