Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика арестовали
Задержанного в Краснодаре за госизмену летчика гражданской авиации арестовали
© УФСБ России по Краснодарскому краюСиловики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене
© УФСБ России по Краснодарскому краю
Силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Командир воздушного судна гражданской авиации, задержанный в Краснодаре по подозрению в государственной измене, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет.
«
"Суд избрал командиру судна меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что срок ареста установлен до 16 февраля 2025 года.