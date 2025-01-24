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В ГД направили в правительство проект о выплатах маткапитала студенткам - РИА Новости, 24.01.2025
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05:15 24.01.2025 (обновлено: 10:36 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/ldpr-1995243652.html
В ГД направили в правительство проект о выплатах маткапитала студенткам
В ГД направили в правительство проект о выплатах маткапитала студенткам - РИА Новости, 24.01.2025
В ГД направили в правительство проект о выплатах маткапитала студенткам
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:15:00+03:00
2025-01-24T10:36:00+03:00
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
россия
общество
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается выплачивать материнский капитал в размере более 800 тысяч рублей россиянкам, родившим или усыновившим первого ребёнка, если они не достигли возраста 25 лет и являются студентками, кроме того, в случае рождения второго ребёнка выплата увеличится на 202 643 рубля, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается предоставить право на дополнительные меры государственной поддержки женщинам, родившим или усыновившим первого ребенка начиная с 1 января 2025 года, если на дату рождения ребенка они не достигли возраста 25 лет и являются студентами, обучающимися впервые по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования. Размер материнского капитала для данной категории граждан с 1 января 2025 года будет составлять 833 024 рублей, а в случае рождения второго ребенка увеличится на 202 643 рублей", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что средний возраст женщин при рождении первого ребёнка в России с каждым годом увеличивается и сейчас составляет уже 26 лет. По мнению авторов законопроекта, молодые россиянки не торопятся становиться мамами, откладывая рождение малыша на более поздний возраст, опасаясь безденежья, что негативно влияет на демографическую ситуацию в стране. Как пояснил РИА Новости Слуцкий, ЛДПР считает важным поддержать молодых россиянок, ставших мамами в период студенчества. По его мнению, обучаясь в вузе, студенты не имеют собственного постоянного дохода, поэтому молодые студенческие семьи вынуждены откладывать рождение первого ребёнка, пока не выйдут на работу со стабильным заработком. "Как говорил один из основателей Московского университета Иван Иванович Шувалов, наша задача заключается в "сбережении русского народа". В этой связи ЛДПР предлагает выплачивать молодым матерям, пока ещё не окончившим обучение в университете или колледже, материнский капитал в размере более 800 тысяч рублей за рождение первого ребёнка и ещё более 200 тысяч, если в семье появился второй малыш. Ведь они должны быть уверены, что при появлении ребёнка не столкнутся с отсутствием денег на его содержание и не станут заложницами жилищного вопроса. Такая выплата станет поддержкой, которая так необходима всем молодым родителям, и позволит, не прерывая обучение, насладиться счастьем отцовства и материнства", – добавил парламентарий. По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта будет способствовать созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьей, рождению детей женщинами до 25 лет, а также снижению последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995242208.html
https://ria.ru/20250124/stipendii-1995240833.html
https://ria.ru/20250122/studencheskiy-1995010564.html
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леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, россия, общество, социальный навигатор, детские вопросы
Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Россия, Общество, Социальный навигатор, Детские вопросы
В ГД направили в правительство проект о выплатах маткапитала студенткам

Депутаты ЛДПР направили в правительство проект о выплатах маткапитала студенткам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается выплачивать материнский капитал в размере более 800 тысяч рублей россиянкам, родившим или усыновившим первого ребёнка, если они не достигли возраста 25 лет и являются студентками, кроме того, в случае рождения второго ребёнка выплата увеличится на 202 643 рубля, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается предоставить право на дополнительные меры государственной поддержки женщинам, родившим или усыновившим первого ребенка начиная с 1 января 2025 года, если на дату рождения ребенка они не достигли возраста 25 лет и являются студентами, обучающимися впервые по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования. Размер материнского капитала для данной категории граждан с 1 января 2025 года будет составлять 833 024 рублей, а в случае рождения второго ребенка увеличится на 202 643 рублей", - сказано в пояснительной записке.
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В документе отмечается, что средний возраст женщин при рождении первого ребёнка в России с каждым годом увеличивается и сейчас составляет уже 26 лет. По мнению авторов законопроекта, молодые россиянки не торопятся становиться мамами, откладывая рождение малыша на более поздний возраст, опасаясь безденежья, что негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.
Как пояснил РИА Новости Слуцкий, ЛДПР считает важным поддержать молодых россиянок, ставших мамами в период студенчества. По его мнению, обучаясь в вузе, студенты не имеют собственного постоянного дохода, поэтому молодые студенческие семьи вынуждены откладывать рождение первого ребёнка, пока не выйдут на работу со стабильным заработком.
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"Как говорил один из основателей Московского университета Иван Иванович Шувалов, наша задача заключается в "сбережении русского народа". В этой связи ЛДПР предлагает выплачивать молодым матерям, пока ещё не окончившим обучение в университете или колледже, материнский капитал в размере более 800 тысяч рублей за рождение первого ребёнка и ещё более 200 тысяч, если в семье появился второй малыш. Ведь они должны быть уверены, что при появлении ребёнка не столкнутся с отсутствием денег на его содержание и не станут заложницами жилищного вопроса. Такая выплата станет поддержкой, которая так необходима всем молодым родителям, и позволит, не прерывая обучение, насладиться счастьем отцовства и материнства", – добавил парламентарий.
По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта будет способствовать созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьей, рождению детей женщинами до 25 лет, а также снижению последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
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Леонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФРоссияОбществоСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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