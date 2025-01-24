https://ria.ru/20250124/lavrov-1995369677.html

Лавров прокомментировал позицию России по курдскому вопросу

Лавров прокомментировал позицию России по курдскому вопросу - РИА Новости, 24.01.2025

Лавров прокомментировал позицию России по курдскому вопросу

Москва не видит оснований для корректировки принципиальных подходов по курдскому вопросу, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:07:00+03:00

2025-01-24T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва не видит оснований для корректировки принципиальных подходов по курдскому вопросу, заявили в МИД РФ."Позиция России по данному вопросу хорошо известна. Мы ее неоднократно озвучивали. Не видим оснований для корректировки наших принципиальных подходов. Убеждены, что обеспечить устойчивую стабилизацию ситуации в Сирии и создать благоприятные условия для ее постконфликтного восстановления можно только через запуск комплексного политпроцесса на основе базовых элементов резолюции 2254 СБ ООН с участием всех влиятельных политических сил и этноконфессиональных групп страны, включая, разумеется, и курдов. При этом исходим из необходимости строгого соблюдения принципов единства, суверенитета и территориальной целостности САР", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.В МИД РФ подчеркнули, что курдский вопрос является сугубо внутренним делом Сирии."Считаем, что решения, относящиеся к такой важной сфере как государственное устройство, должны приниматься самими сирийцами без "подсказок" извне на основе общенационального консенсуса", - отметили в дипведомстве.

https://ria.ru/20250124/rossija-1995370443.html

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в мире, россия, сирия, оон, москва, сергей лавров