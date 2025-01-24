Лавров прокомментировал позицию России по курдскому вопросу
Лавров: Россия не видит оснований для изменения подходов по курдскому вопросу
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва не видит оснований для корректировки принципиальных подходов по курдскому вопросу, заявили в МИД РФ.
"Позиция России по данному вопросу хорошо известна. Мы ее неоднократно озвучивали. Не видим оснований для корректировки наших принципиальных подходов. Убеждены, что обеспечить устойчивую стабилизацию ситуации в Сирии и создать благоприятные условия для ее постконфликтного восстановления можно только через запуск комплексного политпроцесса на основе базовых элементов резолюции 2254 СБ ООН с участием всех влиятельных политических сил и этноконфессиональных групп страны, включая, разумеется, и курдов. При этом исходим из необходимости строгого соблюдения принципов единства, суверенитета и территориальной целостности САР", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
В МИД РФ подчеркнули, что курдский вопрос является сугубо внутренним делом Сирии.
"Считаем, что решения, относящиеся к такой важной сфере как государственное устройство, должны приниматься самими сирийцами без "подсказок" извне на основе общенационального консенсуса", - отметили в дипведомстве.