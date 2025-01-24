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Лавров назвал условие для восстановления диалога с США - РИА Новости, 24.01.2025
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17:04 24.01.2025 (обновлено: 17:12 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/lavrov-1995368864.html
Лавров назвал условие для восстановления диалога с США
Лавров назвал условие для восстановления диалога с США - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров назвал условие для восстановления диалога с США
Если США при президенте Дональде Трампе будут учитывать интересы России, двусторонние отношения будут постепенно восстанавливаться, сообщил в пятницу МИД РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:04:00+03:00
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россия
сша
сергей лавров
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Если США при президенте Дональде Трампе будут учитывать интересы России, двусторонние отношения будут постепенно восстанавливаться, сообщил в пятницу МИД РФ."Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать – значит, все останется как есть", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.При этом отмечается, что ожидать каких-либо кардинальных позитивных подвижек при Трампе не приходится.
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россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, В мире
Лавров назвал условие для восстановления диалога с США

Лавров: для встраивания диалога США должны учитывать интересы России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Если США при президенте Дональде Трампе будут учитывать интересы России, двусторонние отношения будут постепенно восстанавливаться, сообщил в пятницу МИД РФ.
"Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать – значит, все останется как есть", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.
При этом отмечается, что ожидать каких-либо кардинальных позитивных подвижек при Трампе не приходится.
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