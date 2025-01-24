https://ria.ru/20250124/lavrov-1995368864.html

Лавров назвал условие для восстановления диалога с США

Лавров назвал условие для восстановления диалога с США - РИА Новости, 24.01.2025

Лавров назвал условие для восстановления диалога с США

Если США при президенте Дональде Трампе будут учитывать интересы России, двусторонние отношения будут постепенно восстанавливаться, сообщил в пятницу МИД РФ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:04:00+03:00

2025-01-24T17:04:00+03:00

2025-01-24T17:12:00+03:00

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сергей лавров

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Если США при президенте Дональде Трампе будут учитывать интересы России, двусторонние отношения будут постепенно восстанавливаться, сообщил в пятницу МИД РФ."Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать – значит, все останется как есть", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.При этом отмечается, что ожидать каких-либо кардинальных позитивных подвижек при Трампе не приходится.

https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367766.html

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россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, в мире