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Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2025
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17:03 24.01.2025 (обновлено: 17:18 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/lavrov-1995368230.html
Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, заявил Лавров
Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2025
Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, заявил Лавров
Россия нацелена на дальнейшую активную работу с КНДР по реализации имеющихся договоренностей по самому широкому спектру направлений, сообщили в пятницу в МИД... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:03:00+03:00
2025-01-24T17:18:00+03:00
россия
пхеньян
сергей лавров
владимир путин
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия нацелена на дальнейшую активную работу с КНДР по реализации имеющихся договоренностей по самому широкому спектру направлений, сообщили в пятницу в МИД РФ."Нацелены на дальнейшую активную совместную работу с корейскими партнерами по реализации имеющихся договоренностей, ориентированных на углубление и всестороннее развитие сотрудничества между Россией и КНДР по самому широкому спектру направлений", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра Сергея Лавров.Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.Согласно статье 10 нового договора стороны "прилагают усилия для увеличения объемов взаимной торговли, создают благоприятные условия для экономического сотрудничества в таможенной, валютно-финансовой и других сферах, а также поощряют и защищают взаимные инвестиции". В этой же статье говорится об оказании содействия особым и свободным экономическим зонам РФ и КНДР и организациям с их участием, а также о поощрении совместных исследований в области космоса, биологии, мирной атомной энергии, искусственного интеллекта, информационных технологий и иных сферах.Кроме того, статья 11 предполагает развитие межрегионального и приграничного сотрудничества и содействие "взаимному ознакомлению с их экономическим и инвестиционным потенциалами, в том числе путем проведения бизнес-миссий, конференций, выставок, ярмарок и других совместных межрегиональных мероприятий".
https://ria.ru/20250124/kndr-1995357519.html
https://ria.ru/20250113/kndr-1993404327.html
россия
пхеньян
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россия, пхеньян, сергей лавров, владимир путин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Сергей Лавров, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея)
Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, заявил Лавров

Лавров: Россия продолжит работу с КНДР по реализации имеющихся договоренностей

© Фото : KCNAПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : KCNA
Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия нацелена на дальнейшую активную работу с КНДР по реализации имеющихся договоренностей по самому широкому спектру направлений, сообщили в пятницу в МИД РФ.
"Нацелены на дальнейшую активную совместную работу с корейскими партнерами по реализации имеющихся договоренностей, ориентированных на углубление и всестороннее развитие сотрудничества между Россией и КНДР по самому широкому спектру направлений", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра Сергея Лавров.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок
Вчера, 16:31
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
Согласно статье 10 нового договора стороны "прилагают усилия для увеличения объемов взаимной торговли, создают благоприятные условия для экономического сотрудничества в таможенной, валютно-финансовой и других сферах, а также поощряют и защищают взаимные инвестиции". В этой же статье говорится об оказании содействия особым и свободным экономическим зонам РФ и КНДР и организациям с их участием, а также о поощрении совместных исследований в области космоса, биологии, мирной атомной энергии, искусственного интеллекта, информационных технологий и иных сферах.
Кроме того, статья 11 предполагает развитие межрегионального и приграничного сотрудничества и содействие "взаимному ознакомлению с их экономическим и инвестиционным потенциалами, в том числе путем проведения бизнес-миссий, конференций, выставок, ярмарок и других совместных межрегиональных мероприятий".
Вид города Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году
13 января, 05:03
 
РоссияПхеньянСергей ЛавровВладимир ПутинКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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