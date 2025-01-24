Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, заявил Лавров
Лавров: Россия продолжит работу с КНДР по реализации имеющихся договоренностей
© Фото : KCNAПхеньян
© Фото : KCNA
Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия нацелена на дальнейшую активную работу с КНДР по реализации имеющихся договоренностей по самому широкому спектру направлений, сообщили в пятницу в МИД РФ.
"Нацелены на дальнейшую активную совместную работу с корейскими партнерами по реализации имеющихся договоренностей, ориентированных на углубление и всестороннее развитие сотрудничества между Россией и КНДР по самому широкому спектру направлений", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра Сергея Лавров.
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
Согласно статье 10 нового договора стороны "прилагают усилия для увеличения объемов взаимной торговли, создают благоприятные условия для экономического сотрудничества в таможенной, валютно-финансовой и других сферах, а также поощряют и защищают взаимные инвестиции". В этой же статье говорится об оказании содействия особым и свободным экономическим зонам РФ и КНДР и организациям с их участием, а также о поощрении совместных исследований в области космоса, биологии, мирной атомной энергии, искусственного интеллекта, информационных технологий и иных сферах.
Кроме того, статья 11 предполагает развитие межрегионального и приграничного сотрудничества и содействие "взаимному ознакомлению с их экономическим и инвестиционным потенциалами, в том числе путем проведения бизнес-миссий, конференций, выставок, ярмарок и других совместных межрегиональных мероприятий".
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