https://ria.ru/20250124/lavrov-1995368230.html

Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, заявил Лавров

Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2025

Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, заявил Лавров

Россия нацелена на дальнейшую активную работу с КНДР по реализации имеющихся договоренностей по самому широкому спектру направлений, сообщили в пятницу в МИД... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:03:00+03:00

2025-01-24T17:03:00+03:00

2025-01-24T17:18:00+03:00

россия

пхеньян

сергей лавров

владимир путин

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382513_79:0:995:515_1920x0_80_0_0_9e13c3f3586b8989debf5245cc730fc8.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия нацелена на дальнейшую активную работу с КНДР по реализации имеющихся договоренностей по самому широкому спектру направлений, сообщили в пятницу в МИД РФ."Нацелены на дальнейшую активную совместную работу с корейскими партнерами по реализации имеющихся договоренностей, ориентированных на углубление и всестороннее развитие сотрудничества между Россией и КНДР по самому широкому спектру направлений", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра Сергея Лавров.Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.Согласно статье 10 нового договора стороны "прилагают усилия для увеличения объемов взаимной торговли, создают благоприятные условия для экономического сотрудничества в таможенной, валютно-финансовой и других сферах, а также поощряют и защищают взаимные инвестиции". В этой же статье говорится об оказании содействия особым и свободным экономическим зонам РФ и КНДР и организациям с их участием, а также о поощрении совместных исследований в области космоса, биологии, мирной атомной энергии, искусственного интеллекта, информационных технологий и иных сферах.Кроме того, статья 11 предполагает развитие межрегионального и приграничного сотрудничества и содействие "взаимному ознакомлению с их экономическим и инвестиционным потенциалами, в том числе путем проведения бизнес-миссий, конференций, выставок, ярмарок и других совместных межрегиональных мероприятий".

https://ria.ru/20250124/kndr-1995357519.html

https://ria.ru/20250113/kndr-1993404327.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пхеньян, сергей лавров, владимир путин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)