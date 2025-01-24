МИД предостерег Кишинев от силового решения приднестровского вопроса
МИД России предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса
Стела в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москва предостерегла Кишинев от силового решения приднестровской проблемы, сообщил МИД в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса", — говорится в публикации.
На Смоленской площади отметили, что заверения молдавских властей в намерении урегулировать ситуацию мирными методами не вызывают доверия на фоне милитаризации страны.
"Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", — подчеркнули в ведомстве.
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Дипломаты добавили, что энергетический кризис обнажил безразличие Кишинева к Приднестровью, Молдавия уклоняется от решения возникших по ее вине газовых проблем.
В пятницу глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что газ в регионе закончится через два дня, уголь — к середине февраля, после чего республика полностью останется без энергоресурсов. По его словам, поставки можно начать "хоть завтра", если Молдавия пропустит голубое топливо в республику.
Политик заявлял, что Россия в ближайшее время поставит республике газ в виде гуманитарной помощи. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова оказать поддержку в этом вопросе.
Красносельский подчеркнул, что Кишинев намеренно препятствует поставкам голубого топлива в республику.
Президент Молдавии Майя Санду считает гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными, поскольку они, по ее мнению, "нарушают международные санкции".
Энергетический кризис в регионе
С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.