https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367908.html

МИД предостерег Кишинев от силового решения приднестровского вопроса

МИД предостерег Кишинев от силового решения приднестровского вопроса - РИА Новости, 24.01.2025

МИД предостерег Кишинев от силового решения приднестровского вопроса

Москва предостерегла Кишинев от силового решения приднестровской проблемы, сообщил МИД в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:00:00+03:00

2025-01-24T17:00:00+03:00

2025-01-24T17:54:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

россия

сергей лавров

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266637_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_372b35cf0432899c911a9f6de34d56f9.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москва предостерегла Кишинев от силового решения приднестровской проблемы, сообщил МИД в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова."В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса", — говорится в публикации.На Смоленской площади отметили, что заверения молдавских властей в намерении урегулировать ситуацию мирными методами не вызывают доверия на фоне милитаризации страны."Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", — подчеркнули в ведомстве.Дипломаты добавили, что энергетический кризис обнажил безразличие Кишинева к Приднестровью, Молдавия уклоняется от решения возникших по ее вине газовых проблем.В пятницу глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что газ в регионе закончится через два дня, уголь — к середине февраля, после чего республика полностью останется без энергоресурсов. По его словам, поставки можно начать "хоть завтра", если Молдавия пропустит голубое топливо в республику.Красносельский подчеркнул, что Кишинев намеренно препятствует поставкам голубого топлива в республику.Энергетический кризис в регионеС начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html

https://ria.ru/20250122/pridnestrove-1994809784.html

https://ria.ru/20250118/pridnestrove-1994401418.html

https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994314564.html

https://ria.ru/20250116/gaz-1993950172.html

кишинев

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, россия, сергей лавров, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, газпром, москва