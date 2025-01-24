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МИД предостерег Кишинев от силового решения приднестровского вопроса - РИА Новости, 24.01.2025
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17:00 24.01.2025 (обновлено: 17:54 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367908.html
МИД предостерег Кишинев от силового решения приднестровского вопроса
МИД предостерег Кишинев от силового решения приднестровского вопроса - РИА Новости, 24.01.2025
МИД предостерег Кишинев от силового решения приднестровского вопроса
Москва предостерегла Кишинев от силового решения приднестровской проблемы, сообщил МИД в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:00:00+03:00
2025-01-24T17:54:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
россия
сергей лавров
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
газпром
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москва предостерегла Кишинев от силового решения приднестровской проблемы, сообщил МИД в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова."В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса", — говорится в публикации.На Смоленской площади отметили, что заверения молдавских властей в намерении урегулировать ситуацию мирными методами не вызывают доверия на фоне милитаризации страны."Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", — подчеркнули в ведомстве.Дипломаты добавили, что энергетический кризис обнажил безразличие Кишинева к Приднестровью, Молдавия уклоняется от решения возникших по ее вине газовых проблем.В пятницу глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что газ в регионе закончится через два дня, уголь — к середине февраля, после чего республика полностью останется без энергоресурсов. По его словам, поставки можно начать "хоть завтра", если Молдавия пропустит голубое топливо в республику.Красносельский подчеркнул, что Кишинев намеренно препятствует поставкам голубого топлива в республику.Энергетический кризис в регионеС начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html
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в мире, кишинев, молдавия, россия, сергей лавров, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, газпром, москва
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Сергей Лавров, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Газпром, Москва
МИД предостерег Кишинев от силового решения приднестровского вопроса

МИД России предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСтела в Тирасполе
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москва предостерегла Кишинев от силового решения приднестровской проблемы, сообщил МИД в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса", — говорится в публикации.
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Вчера, 11:41
На Смоленской площади отметили, что заверения молдавских властей в намерении урегулировать ситуацию мирными методами не вызывают доверия на фоне милитаризации страны.
"Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", — подчеркнули в ведомстве.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей перед зданием Дворца культуры имени П. Ткаченко в Бендерах - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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22 января, 08:00
Дипломаты добавили, что энергетический кризис обнажил безразличие Кишинева к Приднестровью, Молдавия уклоняется от решения возникших по ее вине газовых проблем.
В пятницу глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что газ в регионе закончится через два дня, уголь — к середине февраля, после чего республика полностью останется без энергоресурсов. По его словам, поставки можно начать "хоть завтра", если Молдавия пропустит голубое топливо в республику.

Политик заявлял, что Россия в ближайшее время поставит республике газ в виде гуманитарной помощи. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова оказать поддержку в этом вопросе.

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В Приднестровье с начала года из-за энергокризиса погибли три человека
18 января, 19:39
Красносельский подчеркнул, что Кишинев намеренно препятствует поставкам голубого топлива в республику.

Президент Молдавии Майя Санду считает гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными, поскольку они, по ее мнению, "нарушают международные санкции".

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17 января, 23:53

Энергетический кризис в регионе

С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Эксперт рассказал, как Приднестровье может получить российский газ
16 января, 08:23
 
В миреКишиневМолдавияРоссияСергей ЛавровПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийГазпромМосква
 
 
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