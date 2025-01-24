https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367766.html

Судьбу Гренландии должны определять ее граждане, заявили в МИД

Судьбу Гренландии должны определять ее граждане, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2025

Судьбу Гренландии должны определять ее граждане, заявили в МИД

Судьбу Гренландии должны определять сами гренландцы без вмешательства извне, говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:59:00+03:00

2025-01-24T16:59:00+03:00

2025-01-24T17:43:00+03:00

россия

гренландия

дания

дональд трамп

сергей лавров

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Судьбу Гренландии должны определять сами гренландцы без вмешательства извне, говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова."Судьбу Гренландии должны определять сами гренландцы без вмешательства извне. Право Гренландии на самоопределение гарантировано Уставом ООН", - сказано в публикации на сайте МИД РФ.Там отмечается также, что право Гренландии на самоопределение признано и оформлено в Дании на законодательном уровне."Международное право не избирательно и не является "правом сильного", его нормы обязательны для всех. Это сонм прав, возможностей, свобод, закрепленных в соответствующих документах, в первую очередь, в Уставе ООН, дающем возможность сосуществовать странам, не впадая каждый день в какие-то новые противостояния и кризисы", - добавили в министерстве.В публикации подчеркивается, что официальный Копенгаген весьма сдержанно реагирует на соответствующие заявления американского президента."Что удивительно в ситуации, когда у Дании есть реальная угроза ее целостности. При этом Копенгаген не перестает обвинять Россию в том, что мы сеем какую-то "угрозу". Хотя ни одного примера приведено не было. Удивляет и другое: Дания уже столько сказала в защиту Украины и ее территориальной целостности, что теперь хочется услышать что-нибудь от официального Копенгагена в защиту своей территориальной целостности. Других защищать на словах они научились. А себя хотя бы на словах?" - добавили в МИД РФ.Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993041294.html

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

https://ria.ru/20250113/grenlandija-1993540459.html

россия

гренландия

дания

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россия, гренландия, дания, дональд трамп, сергей лавров, оон