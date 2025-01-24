Судьбу Гренландии должны определять ее граждане, заявили в МИД
МИД: судьбу Гренландии должны определять сами гренландцы без вмешательства извне
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Судьбу Гренландии должны определять сами гренландцы без вмешательства извне, говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.
"Судьбу Гренландии должны определять сами гренландцы без вмешательства извне. Право Гренландии на самоопределение гарантировано Уставом ООН", - сказано в публикации на сайте МИД РФ.
Там отмечается также, что право Гренландии на самоопределение признано и оформлено в Дании на законодательном уровне.
"Международное право не избирательно и не является "правом сильного", его нормы обязательны для всех. Это сонм прав, возможностей, свобод, закрепленных в соответствующих документах, в первую очередь, в Уставе ООН, дающем возможность сосуществовать странам, не впадая каждый день в какие-то новые противостояния и кризисы", - добавили в министерстве.
В публикации подчеркивается, что официальный Копенгаген весьма сдержанно реагирует на соответствующие заявления американского президента.
"Что удивительно в ситуации, когда у Дании есть реальная угроза ее целостности. При этом Копенгаген не перестает обвинять Россию в том, что мы сеем какую-то "угрозу". Хотя ни одного примера приведено не было. Удивляет и другое: Дания уже столько сказала в защиту Украины и ее территориальной целостности, что теперь хочется услышать что-нибудь от официального Копенгагена в защиту своей территориальной целостности. Других защищать на словах они научились. А себя хотя бы на словах?" - добавили в МИД РФ.
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Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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