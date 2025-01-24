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Россия не рассматривает Италию как участника мирного процесса по Украине - РИА Новости, 24.01.2025
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16:57 24.01.2025 (обновлено: 17:10 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/lavrov-1995366539.html
Россия не рассматривает Италию как участника мирного процесса по Украине
Россия не рассматривает Италию как участника мирного процесса по Украине - РИА Новости, 24.01.2025
Россия не рассматривает Италию как участника мирного процесса по Украине
Россия не рассматривает Италию как возможного участника мирного процесса по Украине, если Рим хочет внести вклад в урегулирование, ему нужно перестать вооружать РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:57:00+03:00
2025-01-24T17:10:00+03:00
россия
украина
в мире
италия
сергей лавров
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия не рассматривает Италию как возможного участника мирного процесса по Украине, если Рим хочет внести вклад в урегулирование, ему нужно перестать вооружать Киев, говорится в ответах на вопросы СМИ, поступившие к итоговой за 2024 год пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова."С учетом занятой Италией антироссийской позиции мы не рассматриваем ее ни в качестве возможного участника мирного процесса, ни тем более некоего "защитника интересов России в ЕС", что в нынешних условиях звучит откровенно смехотворно", - говорится в публикации на сайте МИД.Там же отмечается, что если Рим желает внести вклад в урегулирование конфликта, то он в первую очередь должен прекратить накачивать Киев оружием, направлять ему всё более современные виды вооружения и техники."Это приводит лишь к неконтролируемой эскалации конфликта и росту числа жертв, в том числе среди гражданского населения", - подчеркивается в ответе.
https://ria.ru/20250124/nato-1995365929.html
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россия, украина, в мире, италия, сергей лавров, евросоюз
Россия, Украина, В мире, Италия, Сергей Лавров, Евросоюз
Россия не рассматривает Италию как участника мирного процесса по Украине

Лавров: РФ не рассматривает Италию как возможного участника мирных переговоров

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия не рассматривает Италию как возможного участника мирного процесса по Украине, если Рим хочет внести вклад в урегулирование, ему нужно перестать вооружать Киев, говорится в ответах на вопросы СМИ, поступившие к итоговой за 2024 год пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"С учетом занятой Италией антироссийской позиции мы не рассматриваем ее ни в качестве возможного участника мирного процесса, ни тем более некоего "защитника интересов России в ЕС", что в нынешних условиях звучит откровенно смехотворно", - говорится в публикации на сайте МИД.
Там же отмечается, что если Рим желает внести вклад в урегулирование конфликта, то он в первую очередь должен прекратить накачивать Киев оружием, направлять ему всё более современные виды вооружения и техники.
"Это приводит лишь к неконтролируемой эскалации конфликта и росту числа жертв, в том числе среди гражданского населения", - подчеркивается в ответе.
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РоссияУкраинаВ миреИталияСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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