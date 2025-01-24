https://ria.ru/20250124/lavrov-1995366539.html

Россия не рассматривает Италию как участника мирного процесса по Украине

Россия не рассматривает Италию как участника мирного процесса по Украине - РИА Новости, 24.01.2025

Россия не рассматривает Италию как участника мирного процесса по Украине

Россия не рассматривает Италию как возможного участника мирного процесса по Украине, если Рим хочет внести вклад в урегулирование, ему нужно перестать вооружать РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:57:00+03:00

2025-01-24T16:57:00+03:00

2025-01-24T17:10:00+03:00

россия

украина

в мире

италия

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия не рассматривает Италию как возможного участника мирного процесса по Украине, если Рим хочет внести вклад в урегулирование, ему нужно перестать вооружать Киев, говорится в ответах на вопросы СМИ, поступившие к итоговой за 2024 год пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова."С учетом занятой Италией антироссийской позиции мы не рассматриваем ее ни в качестве возможного участника мирного процесса, ни тем более некоего "защитника интересов России в ЕС", что в нынешних условиях звучит откровенно смехотворно", - говорится в публикации на сайте МИД.Там же отмечается, что если Рим желает внести вклад в урегулирование конфликта, то он в первую очередь должен прекратить накачивать Киев оружием, направлять ему всё более современные виды вооружения и техники."Это приводит лишь к неконтролируемой эскалации конфликта и росту числа жертв, в том числе среди гражданского населения", - подчеркивается в ответе.

https://ria.ru/20250124/nato-1995365929.html

россия

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, италия, сергей лавров, евросоюз