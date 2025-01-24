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В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения
В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения - РИА Новости, 24.01.2025
В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения
БПЛА сбит над Курском, в результате падения обломков пострадали четыре домовладения, пострадавших нет, сообщил глава города Игорь Куцак. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:58:00+03:00
2025-01-24T00:58:00+03:00
2025-01-24T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. БПЛА сбит над Курском, в результате падения обломков пострадали четыре домовладения, пострадавших нет, сообщил глава города Игорь Куцак. "Над Курском сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков пострадали четыре домовладения. Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте... Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества", - написал мэр в Telegram-канале. Куцак добавил, что в результате произошедшего пострадавших нет.
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происшествия, курск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск
В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения
Мэр Куцак: в результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения