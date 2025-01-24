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В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:58 24.01.2025 (обновлено: 10:40 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/kursk-1995234367.html
В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения
В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения - РИА Новости, 24.01.2025
В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения
БПЛА сбит над Курском, в результате падения обломков пострадали четыре домовладения, пострадавших нет, сообщил глава города Игорь Куцак. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:58:00+03:00
2025-01-24T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. БПЛА сбит над Курском, в результате падения обломков пострадали четыре домовладения, пострадавших нет, сообщил глава города Игорь Куцак. "Над Курском сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков пострадали четыре домовладения. Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте... Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества", - написал мэр в Telegram-канале. Куцак добавил, что в результате произошедшего пострадавших нет.
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происшествия, курск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск
В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения

Мэр Куцак: в результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения

© Фото : Мэр Курска Игорь Куцак/TelegramПоследствия падения обломков БПЛА в Курске. 24 января 2025
Последствия падения обломков БПЛА в Курске. 24 января 2025 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Мэр Курска Игорь Куцак/Telegram
Последствия падения обломков БПЛА в Курске. 24 января 2025
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. БПЛА сбит над Курском, в результате падения обломков пострадали четыре домовладения, пострадавших нет, сообщил глава города Игорь Куцак.
"Над Курском сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков пострадали четыре домовладения. Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте... Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества", - написал мэр в Telegram-канале.
Куцак добавил, что в результате произошедшего пострадавших нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурск
 
 
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