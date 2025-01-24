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В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения

В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения - РИА Новости, 24.01.2025

В результате атаки БПЛА на Курск пострадали четыре домовладения

БПЛА сбит над Курском, в результате падения обломков пострадали четыре домовладения, пострадавших нет, сообщил глава города Игорь Куцак. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T00:58:00+03:00

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специальная военная операция на украине

происшествия

курск

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. БПЛА сбит над Курском, в результате падения обломков пострадали четыре домовладения, пострадавших нет, сообщил глава города Игорь Куцак. "Над Курском сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков пострадали четыре домовладения. Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте... Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества", - написал мэр в Telegram-канале. Куцак добавил, что в результате произошедшего пострадавших нет.

курск

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск