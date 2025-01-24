Рейтинг@Mail.ru
СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 24.01.2025 (обновлено: 00:47 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/kurs-1995233547.html
СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс
СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс - РИА Новости, 24.01.2025
СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс
Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты, пишет американский журнал Financial Times. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:45:00+03:00
2025-01-24T00:47:00+03:00
европа
сша
газпром
азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974437839_469:418:2832:1747_1920x0_80_0_0_25cde25c04967d6e2a774335503f4266.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты, пишет американский журнал Financial Times."Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, меняют курс в Атлантике и направляются в Европу, поскольку грузовладельцы надеются извлечь выгоду из рынка, пострадавшего от потери потоков российского трубопроводного газа через Украину", — говорится в материале.По данным издания, семь танкеров СПГ, отправляющихся из США, в этом месяце отклонились от своих первоначальных маршрутов."Шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды и в Азию, в то время как еще одно направлялось в Колумбию, но теперь все они движутся в сторону европейских портов", — отмечает автор статьи.По словам аналитика рынка СПГ Алекса Фроули, настолько резкие изменения в направлении следования судов являются "очень нехарактерными". Как отмечает автор, газовый рынок Европы все еще подвергается изменениям на фоне холодной погоды и прекращения Россией транзита газа через УкраинуДоговор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
https://ria.ru/20250110/kabul-1993039752.html
https://ria.ru/20241222/katar-1990697817.html
https://ria.ru/20250122/slovakiya-1995042418.html
европа
сша
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974437839_748:354:2607:1748_1920x0_80_0_0_01d7761c94637b564ee1fe9500d26a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, сша, газпром, азия
Европа, США, Газпром, Азия
СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс

FT: танкеры с сжиженным газом из США меняют курс на европейские порты

© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты, пишет американский журнал Financial Times.
«
"Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, меняют курс в Атлантике и направляются в Европу, поскольку грузовладельцы надеются извлечь выгоду из рынка, пострадавшего от потери потоков российского трубопроводного газа через Украину", — говорится в материале.
Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Афганистан хочет подписать с Россией договор о транзите СПГ
10 января, 05:54
По данным издания, семь танкеров СПГ, отправляющихся из США, в этом месяце отклонились от своих первоначальных маршрутов.
"Шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды и в Азию, в то время как еще одно направлялось в Колумбию, но теперь все они движутся в сторону европейских портов", — отмечает автор статьи.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Катар пригрозил Евросоюзу прекратить поставки СПГ
22 декабря 2024, 13:11
По словам аналитика рынка СПГ Алекса Фроули, настолько резкие изменения в направлении следования судов являются "очень нехарактерными". Как отмечает автор, газовый рынок Европы все еще подвергается изменениям на фоне холодной погоды и прекращения Россией транзита газа через Украину
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Евродепутаты от Словакии просят главу ЕК вмешаться в спор с Киевом по газу
22 января, 21:02
 
ЕвропаСШАГазпромАзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала