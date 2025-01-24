https://ria.ru/20250124/kurs-1995233547.html
СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс
СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс - РИА Новости, 24.01.2025
СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс
Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты, пишет американский журнал Financial Times. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:45:00+03:00
2025-01-24T00:45:00+03:00
2025-01-24T00:47:00+03:00
европа
сша
газпром
азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974437839_469:418:2832:1747_1920x0_80_0_0_25cde25c04967d6e2a774335503f4266.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты, пишет американский журнал Financial Times."Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, меняют курс в Атлантике и направляются в Европу, поскольку грузовладельцы надеются извлечь выгоду из рынка, пострадавшего от потери потоков российского трубопроводного газа через Украину", — говорится в материале.По данным издания, семь танкеров СПГ, отправляющихся из США, в этом месяце отклонились от своих первоначальных маршрутов."Шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды и в Азию, в то время как еще одно направлялось в Колумбию, но теперь все они движутся в сторону европейских портов", — отмечает автор статьи.По словам аналитика рынка СПГ Алекса Фроули, настолько резкие изменения в направлении следования судов являются "очень нехарактерными". Как отмечает автор, газовый рынок Европы все еще подвергается изменениям на фоне холодной погоды и прекращения Россией транзита газа через УкраинуДоговор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
https://ria.ru/20250110/kabul-1993039752.html
https://ria.ru/20241222/katar-1990697817.html
https://ria.ru/20250122/slovakiya-1995042418.html
европа
сша
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974437839_748:354:2607:1748_1920x0_80_0_0_01d7761c94637b564ee1fe9500d26a31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, газпром, азия
Европа, США, Газпром, Азия
СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс
FT: танкеры с сжиженным газом из США меняют курс на европейские порты