https://ria.ru/20250124/kurs-1995233547.html

СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс

СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс - РИА Новости, 24.01.2025

СМИ: танкеры с СПГ начали массово менять курс

Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты, пишет американский журнал Financial Times. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T00:45:00+03:00

2025-01-24T00:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, перестраивают курс на европейские порты, пишет американский журнал Financial Times."Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, меняют курс в Атлантике и направляются в Европу, поскольку грузовладельцы надеются извлечь выгоду из рынка, пострадавшего от потери потоков российского трубопроводного газа через Украину", — говорится в материале.По данным издания, семь танкеров СПГ, отправляющихся из США, в этом месяце отклонились от своих первоначальных маршрутов."Шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды и в Азию, в то время как еще одно направлялось в Колумбию, но теперь все они движутся в сторону европейских портов", — отмечает автор статьи.По словам аналитика рынка СПГ Алекса Фроули, настолько резкие изменения в направлении следования судов являются "очень нехарактерными". Как отмечает автор, газовый рынок Европы все еще подвергается изменениям на фоне холодной погоды и прекращения Россией транзита газа через УкраинуДоговор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.

https://ria.ru/20250110/kabul-1993039752.html

https://ria.ru/20241222/katar-1990697817.html

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европа, сша, газпром, азия