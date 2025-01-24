https://ria.ru/20250124/kurbangaleev-1995279145.html

Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов

Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов - РИА Новости, 24.01.2025

Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов

Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить ее из соответствующего реестра,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:05:00+03:00

2025-01-24T11:05:00+03:00

2025-01-24T11:05:00+03:00

москва

фарида курбангалеева

московский городской суд

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить ее из соответствующего реестра, сообщается в картотеке инстанции. "Апелляционная жалоба зарегистрирована 24 января 2025 года", - сказано в картотеке. Позже жалобу Курбангалеевой* рассмотрит Московский городской суд.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20250124/gosduma-1995252519.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

москва, фарида курбангалеева, московский городской суд