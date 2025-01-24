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Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов - РИА Новости, 24.01.2025
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11:05 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/kurbangaleev-1995279145.html
Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов
Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов - РИА Новости, 24.01.2025
Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов
Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить ее из соответствующего реестра,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:05:00+03:00
2025-01-24T11:05:00+03:00
москва
фарида курбангалеева
московский городской суд
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить ее из соответствующего реестра, сообщается в картотеке инстанции. "Апелляционная жалоба зарегистрирована 24 января 2025 года", - сказано в картотеке. Позже жалобу Курбангалеевой* рассмотрит Московский городской суд.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
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москва, фарида курбангалеева, московский городской суд
Москва, Фарида Курбангалеева, Московский городской суд
Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов

Курбангалеева обжаловала отказ суда в Москве исключить ее из реестра иноагентов

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов)
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить ее из соответствующего реестра, сообщается в картотеке инстанции.
"Апелляционная жалоба зарегистрирована 24 января 2025 года", - сказано в картотеке.
Позже жалобу Курбангалеевой* рассмотрит Московский городской суд.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
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