https://ria.ru/20250124/kreml-1995314389.html

Песков прокомментировал возможное продление программы "Время героев"

Песков прокомментировал возможное продление программы "Время героев" - РИА Новости, 24.01.2025

Песков прокомментировал возможное продление программы "Время героев"

Пока не было решений о продлении программы "Время героев", но она хорошо себя зарекомендовала, работа с ветеранами будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:19:00+03:00

2025-01-24T13:19:00+03:00

2025-01-24T13:19:00+03:00

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пока не было решений о продлении программы "Время героев", но она хорошо себя зарекомендовала, работа с ветеранами будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока не было никаких решений на этот счет, но, разумеется, работа с героями и с ветеранами будет продолжаться, конечно. Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, и, конечно, в том или ином виде она будет обязательно", - сказал Песков. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО, сообщалось ранее в Telegram-канале программы. Общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч. Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск. До этого времени необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки всех результатов. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241219/geroi-1990170869.html

https://ria.ru/20240419/vremya_geroev-1941030805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий песков, владимир путин