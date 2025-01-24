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Песков прокомментировал возможное продление программы "Время героев" - РИА Новости, 24.01.2025
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13:19 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/kreml-1995314389.html
Песков прокомментировал возможное продление программы "Время героев"
Песков прокомментировал возможное продление программы "Время героев" - РИА Новости, 24.01.2025
Песков прокомментировал возможное продление программы "Время героев"
Пока не было решений о продлении программы "Время героев", но она хорошо себя зарекомендовала, работа с ветеранами будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:19:00+03:00
2025-01-24T13:19:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пока не было решений о продлении программы "Время героев", но она хорошо себя зарекомендовала, работа с ветеранами будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока не было никаких решений на этот счет, но, разумеется, работа с героями и с ветеранами будет продолжаться, конечно. Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, и, конечно, в том или ином виде она будет обязательно", - сказал Песков. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО, сообщалось ранее в Telegram-канале программы. Общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч. Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск. До этого времени необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки всех результатов. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241219/geroi-1990170869.html
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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал возможное продление программы "Время героев"

Песков: решений о продлении программы "Время героев" пока не было

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пока не было решений о продлении программы "Время героев", но она хорошо себя зарекомендовала, работа с ветеранами будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока не было никаких решений на этот счет, но, разумеется, работа с героями и с ветеранами будет продолжаться, конечно. Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, и, конечно, в том или ином виде она будет обязательно", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал о создании программы "Время героев"
19 декабря 2024, 15:01
С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО, сообщалось ранее в Telegram-канале программы. Общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч.
Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск. До этого времени необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки всех результатов.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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