Песков прокомментировал возможное продление программы "Время героев"
Песков: решений о продлении программы "Время героев" пока не было
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пока не было решений о продлении программы "Время героев", но она хорошо себя зарекомендовала, работа с ветеранами будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока не было никаких решений на этот счет, но, разумеется, работа с героями и с ветеранами будет продолжаться, конечно. Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, и, конечно, в том или ином виде она будет обязательно", - сказал Песков.
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С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО, сообщалось ранее в Telegram-канале программы. Общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч.
Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск. До этого времени необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки всех результатов.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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