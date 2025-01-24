https://ria.ru/20250124/kostroma-1995333671.html
В Костромской области пьяный мужчина час катал ребенка в машине
В Костромской области пьяный мужчина час катал ребенка в машине - РИА Новости, 24.01.2025
В Костромской области пьяный мужчина час катал ребенка в машине
Житель Костромской области, напившись, насильно усадил в свою машину незнакомого восьмилетнего мальчика и час его катал, так и не сумевший внятно объяснить... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:47:00+03:00
2025-01-24T14:47:00+03:00
2025-01-24T14:47:00+03:00
происшествия
костромская область
павинский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Житель Костромской области, напившись, насильно усадил в свою машину незнакомого восьмилетнего мальчика и час его катал, так и не сумевший внятно объяснить причину своего поступка мужчина заключен под стражу, сообщают СУСК по региону и областная прокуратура. По данным СУСК, 43-летний житель Павинского района подозревается в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. "По версии следствия, 22 января в селе Павино малолетний ребенок возвращался домой из школы, когда к нему подъехал подозреваемый на автомобиле. Применив силу, он посадил ребёнка против его воли в транспортное средство и удерживал более часа, а затем отпустил. При этом подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что подозреваемый арестован. Прокуратура Костромской области уточняет, что мальчику восемь лет, с мужчиной они не знакомы. Фигурант возил его около часа, а затем высадил. "В судебном заседании мужчина мотивы своего поступка объяснить не смог, пояснил, что похищать ребенка он не собирался, находился в состоянии алкогольного опьянения", - информирует прокуратура.
https://ria.ru/20241008/moskva-1976981933.html
https://ria.ru/20240813/sud-1965831085.html
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происшествия, костромская область, павинский район
Происшествия, Костромская область, Павинский район
В Костромской области пьяный мужчина час катал ребенка в машине
В Костромской области мужчина насильно усадил в машину ребенка и час катал его
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Житель Костромской области, напившись, насильно усадил в свою машину незнакомого восьмилетнего мальчика и час его катал, так и не сумевший внятно объяснить причину своего поступка мужчина заключен под стражу, сообщают СУСК по региону и областная прокуратура.
По данным СУСК, 43-летний житель Павинского района
подозревается в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.
"По версии следствия, 22 января в селе Павино малолетний ребенок возвращался домой из школы, когда к нему подъехал подозреваемый на автомобиле. Применив силу, он посадил ребёнка против его воли в транспортное средство и удерживал более часа, а затем отпустил. При этом подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что подозреваемый арестован.
Прокуратура Костромской области
уточняет, что мальчику восемь лет, с мужчиной они не знакомы. Фигурант возил его около часа, а затем высадил.
"В судебном заседании мужчина мотивы своего поступка объяснить не смог, пояснил, что похищать ребенка он не собирался, находился в состоянии алкогольного опьянения", - информирует прокуратура.