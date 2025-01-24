https://ria.ru/20250124/kostroma-1995333671.html

В Костромской области пьяный мужчина час катал ребенка в машине

В Костромской области пьяный мужчина час катал ребенка в машине - РИА Новости, 24.01.2025

В Костромской области пьяный мужчина час катал ребенка в машине

Житель Костромской области, напившись, насильно усадил в свою машину незнакомого восьмилетнего мальчика и час его катал, так и не сумевший внятно объяснить... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:47:00+03:00

2025-01-24T14:47:00+03:00

2025-01-24T14:47:00+03:00

происшествия

костромская область

павинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915889332_0:89:2831:1681_1920x0_80_0_0_68e8073f5761c6100904f664178e42d9.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Житель Костромской области, напившись, насильно усадил в свою машину незнакомого восьмилетнего мальчика и час его катал, так и не сумевший внятно объяснить причину своего поступка мужчина заключен под стражу, сообщают СУСК по региону и областная прокуратура. По данным СУСК, 43-летний житель Павинского района подозревается в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. "По версии следствия, 22 января в селе Павино малолетний ребенок возвращался домой из школы, когда к нему подъехал подозреваемый на автомобиле. Применив силу, он посадил ребёнка против его воли в транспортное средство и удерживал более часа, а затем отпустил. При этом подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что подозреваемый арестован. Прокуратура Костромской области уточняет, что мальчику восемь лет, с мужчиной они не знакомы. Фигурант возил его около часа, а затем высадил. "В судебном заседании мужчина мотивы своего поступка объяснить не смог, пояснил, что похищать ребенка он не собирался, находился в состоянии алкогольного опьянения", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20241008/moskva-1976981933.html

https://ria.ru/20240813/sud-1965831085.html

костромская область

павинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, костромская область, павинский район