https://ria.ru/20250124/kononenko-1995240328.html

Набор космонавтов для полета на МКС и РОС общий, заявил Кононенко

Набор космонавтов для полета на МКС и РОС общий, заявил Кононенко - РИА Новости, 24.01.2025

Набор космонавтов для полета на МКС и РОС общий, заявил Кононенко

Российских космонавтов не будут разделять на тех, кто полетит на завершающую работу Международную космическую станцию (МКС), и тех, кто отправится на будущую... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T03:30:00+03:00

2025-01-24T03:30:00+03:00

2025-01-24T03:30:00+03:00

наука

космос - риа наука

олег кононенко

сергей крикалев

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российских космонавтов не будут разделять на тех, кто полетит на завершающую работу Международную космическую станцию (МКС), и тех, кто отправится на будущую Российскую орбитальную станцию (РОС), подготовка будет общая, заявил РИА Новости командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко. "Специализации как таковой нет, чтобы специально кандидаты в космонавты были отобраны на РОС и ПТК. Они после прохождения общекосмической подготовки вольются в состав отряда России, и будут готовиться к тому, к чему мы готовимся в данный момент: если это будет РОС, значит РОС, если МКС, значит МКС", - сказал Кононенко. По его словам, на данный момент список космонавтов, которые будут участвовать в подготовке к полету на Российскую орбитальную станцию, не определен. "Сейчас есть список космонавтов, которые чаще всего участвуют в различного рода совещаниях на предприятиях космической отрасли с целью создания перспективного корабля и российский орбитальной станции", - уточнил Кононенко. Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по космическим пилотируемым программам и первый космонавт, побывавший на МКС, Сергей Крикалев сообщал РИА Новости, что первыми на Российскую орбитальную станцию (РОС) полетят самые опытные космонавты, чтобы испытать новую технику. Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны - участницы проекта - до 2030 года. Новая российская орбитальная станция, запуск первого модуля которой планируется на 2027 год, разрабатывается так, чтобы её срок эксплуатации составил 50 лет.

https://ria.ru/20241228/kosmos-1991824733.html

https://ria.ru/20241224/tsentr-1990986947.html

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космос - риа наука, олег кононенко, сергей крикалев