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Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок
Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок - РИА Новости, 24.01.2025
Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов обсудил с послом КНДР Син Хон Чхолем вопросы упрощения режима взаимных поездок между странами, сообщили в российском... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:31:00+03:00
2025-01-24T16:31:00+03:00
2025-01-24T16:37:00+03:00
россия
евгений иванов (дипломат)
син хон чхоль (посол кндр в москве)
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов обсудил с послом КНДР Син Хон Чхолем вопросы упрощения режима взаимных поездок между странами, сообщили в российском дипведомстве."В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы консульского взаимодействия, в том числе обеспечения прав и интересов граждан двух стран, упрощения режима взаимных поездок между Россией и КНДР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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кндр (северная корея)
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россия, евгений иванов (дипломат), син хон чхоль (посол кндр в москве), кндр (северная корея), в мире
Россия, Евгений Иванов (дипломат), Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), КНДР (Северная Корея), В мире
Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок
Замглавы МИД Иванов и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок между странами