https://ria.ru/20250124/kndr-1995357519.html

Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок

Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок - РИА Новости, 24.01.2025

Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов обсудил с послом КНДР Син Хон Чхолем вопросы упрощения режима взаимных поездок между странами, сообщили в российском... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:31:00+03:00

2025-01-24T16:31:00+03:00

2025-01-24T16:37:00+03:00

россия

евгений иванов (дипломат)

син хон чхоль (посол кндр в москве)

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов обсудил с послом КНДР Син Хон Чхолем вопросы упрощения режима взаимных поездок между странами, сообщили в российском дипведомстве."В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы консульского взаимодействия, в том числе обеспечения прав и интересов граждан двух стран, упрощения режима взаимных поездок между Россией и КНДР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20250113/kndr-1993404327.html

россия

кндр (северная корея)

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2025

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россия, евгений иванов (дипломат), син хон чхоль (посол кндр в москве), кндр (северная корея), в мире