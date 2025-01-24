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Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок - РИА Новости, 24.01.2025
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16:31 24.01.2025 (обновлено: 16:37 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/kndr-1995357519.html
Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок
Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок - РИА Новости, 24.01.2025
Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов обсудил с послом КНДР Син Хон Чхолем вопросы упрощения режима взаимных поездок между странами, сообщили в российском... РИА Новости, 24.01.2025
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россия
евгений иванов (дипломат)
син хон чхоль (посол кндр в москве)
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов обсудил с послом КНДР Син Хон Чхолем вопросы упрощения режима взаимных поездок между странами, сообщили в российском дипведомстве."В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы консульского взаимодействия, в том числе обеспечения прав и интересов граждан двух стран, упрощения режима взаимных поездок между Россией и КНДР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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россия
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россия, евгений иванов (дипломат), син хон чхоль (посол кндр в москве), кндр (северная корея), в мире
Россия, Евгений Иванов (дипломат), Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), КНДР (Северная Корея), В мире
Замглавы МИД России и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок

Замглавы МИД Иванов и посол КНДР обсудили режим взаимных поездок между странами

© Фото : KCNAПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : KCNA
Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов обсудил с послом КНДР Син Хон Чхолем вопросы упрощения режима взаимных поездок между странами, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы консульского взаимодействия, в том числе обеспечения прав и интересов граждан двух стран, упрощения режима взаимных поездок между Россией и КНДР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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РоссияЕвгений Иванов (дипломат)Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)КНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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