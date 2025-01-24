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Пациентка частной клиники в Подольске умерла при удалении грыжи - РИА Новости, 24.01.2025
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15:06 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/klinika-1995337689.html
Пациентка частной клиники в Подольске умерла при удалении грыжи
Пациентка частной клиники в Подольске умерла при удалении грыжи - РИА Новости, 24.01.2025
Пациентка частной клиники в Подольске умерла при удалении грыжи
Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели пациентки в частной клинике Подольска, которой удаляли грыжу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:06:00+03:00
2025-01-24T15:06:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
московская область (подмосковье)
москва
подольск
происшествия
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели пациентки в частной клинике Подольска, которой удаляли грыжу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в Подольске женщина скончалась на операционном столе в частной клинике, ей удаляли грыжу. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит обстоятельства этого инцидента",- говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
москва
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), московская область (подмосковье), москва, подольск, происшествия, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Московская область (Подмосковье), Москва, Подольск, Происшествия, Здоровье - Общество
Пациентка частной клиники в Подольске умерла при удалении грыжи

Росздравнадзор изучит обстоятельства гибели женщины в клинике Подольска

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели пациентки в частной клинике Подольска, которой удаляли грыжу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в Подольске женщина скончалась на операционном столе в частной клинике, ей удаляли грыжу.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит обстоятельства этого инцидента",- говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
СК выясняет обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве
14 января, 14:52
 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Московская область (Подмосковье)МоскваПодольскПроисшествияЗдоровье - Общество
 
 
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