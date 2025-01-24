https://ria.ru/20250124/klinika-1995337689.html

Пациентка частной клиники в Подольске умерла при удалении грыжи

Пациентка частной клиники в Подольске умерла при удалении грыжи - РИА Новости, 24.01.2025

Пациентка частной клиники в Подольске умерла при удалении грыжи

Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели пациентки в частной клинике Подольска, которой удаляли грыжу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:06:00+03:00

2025-01-24T15:06:00+03:00

2025-01-24T15:06:00+03:00

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подольск

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здоровье - общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели пациентки в частной клинике Подольска, которой удаляли грыжу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в Подольске женщина скончалась на операционном столе в частной клинике, ей удаляли грыжу. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит обстоятельства этого инцидента",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/sk-1993667008.html

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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), московская область (подмосковье), москва, подольск, происшествия, здоровье - общество