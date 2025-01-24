https://ria.ru/20250124/kleveta-1995238802.html
Нетаньяху неожиданно заступился за Маска
Нетаньяху неожиданно заступился за Маска - РИА Новости, 24.01.2025
Нетаньяху неожиданно заступился за Маска
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занял сторону американского бизнесмена Илона Маска после того, как продемонстрировал противоречивый жест, несколько... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:52:00+03:00
2025-01-24T02:52:00+03:00
2025-01-24T11:39:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995264439_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_84cf12b6e0515d39549c94fecacf18ec.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занял сторону американского бизнесмена Илона Маска после того, как продемонстрировал противоречивый жест, несколько раз вскинув правую руку вверх во время выступления на мероприятии в день инаугурации Дональда Трампа. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Х."Илона Маска оклеветали. Илон — большой друг Израиля", — написал он.Нетаньяху также напомнил, что американский предприниматель посещал Израиль после нападения ХАМАС и неоднократно "поддерживал право Израиля на самооборону"."Я благодарю его за это", — резюмировал политик.Маск в своем выступлении на параде Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.Позже миллиардер прокомментировал свое выступление, заявив, что подобные нападки "изжили себя". Он также напомнил про старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.
https://ria.ru/20250122/mask-1994911949.html
https://ria.ru/20250120/mask-1994711825.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995264439_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_74f5646d39050477539914b257298f81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, илон маск
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Илон Маск
Нетаньяху неожиданно заступился за Маска
Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали из-за его жеста
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занял сторону американского бизнесмена Илона Маска после того, как продемонстрировал противоречивый жест, несколько раз вскинув правую руку вверх во время выступления на мероприятии в день инаугурации Дональда Трампа. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Х.
«
"Илона Маска оклеветали. Илон — большой друг Израиля", — написал он.
Нетаньяху
также напомнил, что американский предприниматель посещал Израиль
после нападения ХАМАС
и неоднократно "поддерживал право Израиля на самооборону".
"Я благодарю его за это", — резюмировал политик.
Маск в своем выступлении на параде Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.
Позже миллиардер прокомментировал свое выступление, заявив, что подобные нападки "изжили себя". Он также напомнил про старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.