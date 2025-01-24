Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху неожиданно заступился за Маска - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 24.01.2025 (обновлено: 11:39 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/kleveta-1995238802.html
Нетаньяху неожиданно заступился за Маска
Нетаньяху неожиданно заступился за Маска - РИА Новости, 24.01.2025
Нетаньяху неожиданно заступился за Маска
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занял сторону американского бизнесмена Илона Маска после того, как продемонстрировал противоречивый жест, несколько... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:52:00+03:00
2025-01-24T11:39:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995264439_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_84cf12b6e0515d39549c94fecacf18ec.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занял сторону американского бизнесмена Илона Маска после того, как продемонстрировал противоречивый жест, несколько раз вскинув правую руку вверх во время выступления на мероприятии в день инаугурации Дональда Трампа. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Х."Илона Маска оклеветали. Илон — большой друг Израиля", — написал он.Нетаньяху также напомнил, что американский предприниматель посещал Израиль после нападения ХАМАС и неоднократно "поддерживал право Израиля на самооборону"."Я благодарю его за это", — резюмировал политик.Маск в своем выступлении на параде Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.Позже миллиардер прокомментировал свое выступление, заявив, что подобные нападки "изжили себя". Он также напомнил про старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.
https://ria.ru/20250122/mask-1994911949.html
https://ria.ru/20250120/mask-1994711825.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995264439_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_74f5646d39050477539914b257298f81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, илон маск
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Илон Маск
Нетаньяху неожиданно заступился за Маска

Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали из-за его жеста

© Getty Images / Amir LevyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Amir Levy
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занял сторону американского бизнесмена Илона Маска после того, как продемонстрировал противоречивый жест, несколько раз вскинув правую руку вверх во время выступления на мероприятии в день инаугурации Дональда Трампа. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Х.
«
"Илона Маска оклеветали. Илон — большой друг Израиля", — написал он.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Курс на столкновение": в Штатах предупредили о конфликте Трампа и Маска
22 января, 06:38
Нетаньяху также напомнил, что американский предприниматель посещал Израиль после нападения ХАМАС и неоднократно "поддерживал право Израиля на самооборону".
"Я благодарю его за это", — резюмировал политик.
Маск в своем выступлении на параде Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.
Позже миллиардер прокомментировал свое выступление, заявив, что подобные нападки "изжили себя". Он также напомнил про старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.
Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации
20 января, 22:51
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала