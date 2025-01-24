https://ria.ru/20250124/kleveta-1995238802.html

Нетаньяху неожиданно заступился за Маска

Нетаньяху неожиданно заступился за Маска - РИА Новости, 24.01.2025

Нетаньяху неожиданно заступился за Маска

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занял сторону американского бизнесмена Илона Маска после того, как продемонстрировал противоречивый жест, несколько... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T02:52:00+03:00

2025-01-24T02:52:00+03:00

2025-01-24T11:39:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

илон маск

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занял сторону американского бизнесмена Илона Маска после того, как продемонстрировал противоречивый жест, несколько раз вскинув правую руку вверх во время выступления на мероприятии в день инаугурации Дональда Трампа. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Х."Илона Маска оклеветали. Илон — большой друг Израиля", — написал он.Нетаньяху также напомнил, что американский предприниматель посещал Израиль после нападения ХАМАС и неоднократно "поддерживал право Израиля на самооборону"."Я благодарю его за это", — резюмировал политик.Маск в своем выступлении на параде Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.Позже миллиардер прокомментировал свое выступление, заявив, что подобные нападки "изжили себя". Он также напомнил про старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.

https://ria.ru/20250122/mask-1994911949.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, илон маск