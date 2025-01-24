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ХАМАС освободит четырех заложниц в субботу - РИА Новости, 24.01.2025
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18:09 24.01.2025 (обновлено: 18:15 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/khamas-1995382755.html
ХАМАС освободит четырех заложниц в субботу
ХАМАС освободит четырех заложниц в субботу - РИА Новости, 24.01.2025
ХАМАС освободит четырех заложниц в субботу
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в субботу еще четырех израильских заложниц, опубликовав их имена. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:09:00+03:00
2025-01-24T18:15:00+03:00
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хамас
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КАИР, 24 янв - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в субботу еще четырех израильских заложниц, опубликовав их имена."Бригады "Аль-Кассам" решили освободить в субботу, 25 января, следующих женщин-военнослужащих: Карина Ариев, Даниэль Гильбоа, Наама Леви и Лири Эльбаг", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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в мире, хамас
В мире, ХАМАС
ХАМАС освободит четырех заложниц в субботу

ХАМАС освободит четырех заложниц в субботу, их имена опубликованы

© AP Photo / Abed HajjarБойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
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КАИР, 24 янв - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в субботу еще четырех израильских заложниц, опубликовав их имена.
"Бригады "Аль-Кассам" решили освободить в субботу, 25 января, следующих женщин-военнослужащих: Карина Ариев, Даниэль Гильбоа, Наама Леви и Лири Эльбаг", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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