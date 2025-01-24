https://ria.ru/20250124/keosayan-1995402266.html
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста - РИА Новости, 24.01.2025
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста
Президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:47:00+03:00
2025-01-24T20:47:00+03:00
2025-01-24T22:53:00+03:00
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тигран кеосаян
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" <...> Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства "Гильдия продюсеров России", город Москва", — говорится в документе.Ранее, 9 января, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. В прошлое воскресенье медиаменеджер рассказала, что его состояние остается прежним.
https://ria.ru/20250124/orden-1995402725.html
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россия, тигран кеосаян, владимир путин, маргарита симоньян
Россия, Тигран Кеосаян, Владимир Путин, Культура, Маргарита Симоньян
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России