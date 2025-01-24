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Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста - РИА Новости, 24.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:47 24.01.2025 (обновлено: 22:53 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/keosayan-1995402266.html
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста - РИА Новости, 24.01.2025
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста
Президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 24.01.2025
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россия
тигран кеосаян
владимир путин
культура
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;Присвоить почетные звания: &quot;Заслуженный артист Российской Федерации&quot; &lt;...&gt; Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства &quot;Гильдия продюсеров России&quot;, город Москва&quot;, — говорится в документе.Ранее, 9 января, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. В прошлое воскресенье медиаменеджер рассказала, что его состояние остается прежним.
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россия, тигран кеосаян, владимир путин, маргарита симоньян
Россия, Тигран Кеосаян, Владимир Путин, Культура, Маргарита Симоньян
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста

Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Тигран Кеосаян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" <...> Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства "Гильдия продюсеров России", город Москва", — говорится в документе.

Ранее, 9 января, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.
В прошлое воскресенье медиаменеджер рассказала, что его состояние остается прежним.

Тигран Кеосаян — актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор и ведущий программы "Международная пилорама". Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Среди его работ — лирическая комедия "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый".

Издательский дом Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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КультураРоссияТигран КеосаянВладимир ПутинМаргарита Симоньян
 
 
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