https://ria.ru/20250124/keosayan-1995402266.html

Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста

Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста - РИА Новости, 24.01.2025

Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста

Президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T20:47:00+03:00

2025-01-24T20:47:00+03:00

2025-01-24T22:53:00+03:00

россия

тигран кеосаян

владимир путин

культура

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991763_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_fc6e0b775b9e51d2c175f8ca4afdd95d.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" <...> Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства "Гильдия продюсеров России", город Москва", — говорится в документе.Ранее, 9 января, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. В прошлое воскресенье медиаменеджер рассказала, что его состояние остается прежним.

https://ria.ru/20250124/orden-1995402725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тигран кеосаян, владимир путин, маргарита симоньян