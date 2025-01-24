https://ria.ru/20250124/kazan-1995281208.html
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:16:00+03:00
2025-01-24T11:16:00+03:00
2025-01-24T11:16:00+03:00
казань
нижнекамск
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы, сообщили в Росавиации. "В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Уфа в 10:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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казань, нижнекамск, уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Нижнекамск, Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения
В Казани, Нижнекамске и Уфе сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов